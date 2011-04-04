sens
другие участники рынка- теневики без налогообложения доходов
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:33
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НБУ готується обмежити суми карткових переказів: кого це торкнеться
Чи буде для вас таке обмеження дійсно болісним? Та чи вважаєте, що цей крок дійсно допоможе озв'язати проблему тіньових платежів? Можливо у вас є інша ідея, яку б ви могли запропонувати НБУ?
Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:34
Часто можна почути, що Україна в плані банківських переказів на крок попереду. Поділіться своїм досвідом, чи це дійсно так?
Десять секунд і без комісій: яким Європарламент бачить майбутнє банківських переказів у ЄС
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