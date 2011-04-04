Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Чого не вистачає на вашу думку? На яке з валютних «пом’якшень» все ще чекаєте особисто ви, та чому?
Вже давно не має сенсу тримати Свіфти з українських банків під забороною. Зараз масса варіантів для їх переказу і виведення. Відповідно, хто мав бажання вивести свої кошти за кордон чи будь-куди, це вже зробили.
Фактично, це обмеження на данний час лише змушує українців, яким потрібно зробити такий переказ, тупо тратити додаткові кошти на коміссії посередників.
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Планируется получать от юрлица из ЕС на счет украинского физлица регулярные (раз в 2-3 месяца) переводы (СВИФТ или СЕПА) в размере 1-2 тыс. евро. Контракты, инвойсы - будут. Какой банк лучше выбрать для этой задачи? На первый взгляд оптимальными выглядят (для отправителя дешевле и для скорости) Моня, А-банк, Кредо, как имеющие реквизиты для входящих СЕПА-платежей. Правильно ли я понимаю, что с точки зрения налогообложения достаточно будет включить эти средства в декларацию за текущий год и потом заплатить с них 19,5% НДФЛ в первом квартале следующего?
Кащей написав:Правильно ли я понимаю, что с точки зрения налогообложения достаточно будет включить эти средства в декларацию за текущий год и потом заплатить с них 19,5% НДФЛ в первом квартале следующего?
Можно и в первом квартале. Главное, чтобы до августа.