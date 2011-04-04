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Чого не вистачає на вашу думку? На яке з валютних «пом’якшень» все ще чекаєте особисто ви, та чому?
Вже давно не має сенсу тримати Свіфти з українських банків під забороною. Зараз масса варіантів для їх переказу і виведення. Відповідно, хто мав бажання вивести свої кошти за кордон чи будь-куди, це вже зробили.
Фактично, це обмеження на данний час лише змушує українців, яким потрібно зробити такий переказ, тупо тратити додаткові кошти на коміссії посередників.
НБУ допомагає щоб інші учасники ринку не померли від голоду
Планируется получать от юрлица из ЕС на счет украинского физлица регулярные (раз в 2-3 месяца) переводы (СВИФТ или СЕПА) в размере 1-2 тыс. евро. Контракты, инвойсы - будут. Какой банк лучше выбрать для этой задачи? На первый взгляд оптимальными выглядят (для отправителя дешевле и для скорости) Моня, А-банк, Кредо, как имеющие реквизиты для входящих СЕПА-платежей. Правильно ли я понимаю, что с точки зрения налогообложения достаточно будет включить эти средства в декларацию за текущий год и потом заплатить с них 19,5% НДФЛ в первом квартале следующего?
Кащей написав:Правильно ли я понимаю, что с точки зрения налогообложения достаточно будет включить эти средства в декларацию за текущий год и потом заплатить с них 19,5% НДФЛ в первом квартале следующего?
Можно и в первом квартале. Главное, чтобы до августа.
Знайшов на просторах тг, цікаво і пізнавально усім, гадаю ------------------ ТОП 3 цікаві факти про депозитні сертифікати НБУ
1. Що таке депозитні сертифікати НБУ та для чого вони потрібні
Це борговий інструмент для інвестицій. Він не відноситься до цінних паперів, оскільки не має коду ISIN. Його емітентом є Національний банк України. Відсоткова ставка, під яку залучаються кошти напряму залежить від облікової ставки у країні. Є різні терміни погашення. Станом на зараз це: - Один день - Три місяці
Одноденні депозитні сертифікати також називають овернайт. Їхня ставка дорівнює обліковій, тобто 15% річних. Трьох місячні розміщаються під 17% річних. Цей інструмент дуже схожий до облігацій, ви надаєте свої кошти в користування і коли приходить термін погашення вам повертають тіло плюс зароблені відсотки.
2. Чи можна інвестувати у депозитні сертифікати простим людям
На сьогодні, на жаль ні. Вкладати вільні кошти у цей вид фін. інструментів можуть лише банки. Для цього використовується спеціальний софт від НБУ. Тобто, на біржі вони не котуються і там їх купити не можна. Це відбувається наступним чином: у банку під кінець робочого дня залишаються вільні кошти і щоб не просто лежали , а працювали їх пересилають НБУ через покупку ДС (депозитних сертифікатів). Заявку на покупку необхідно виставити до 17:30. Після цього, якщо це овернайт, то банку на наступний день о 11:00 повертається сума + відсотки.
3. Обсяг коштів банків, вкладених у депозитні сертифікати НБУ, перетнув позначку у 200 млрд грн.
Виникає питання, навіщо цей інструмент? Таким чином, НБУ регулює грошовий ринок та управляє ліквідністю всієї банківської системи. Варто пам’ятати, що НБУ це державна структура в якої не стоїть на меті отримання прибутку. Відповідно, виплати по ДС Нац. Банку по суті є збитковим. За 2023 рік виплати доходів банкам були настільки великими, що ввели цілий законопроєкт та змусили усі банки заплатити більші податки. Їхній обсяг сягає 50% від усього прибутку банку за 23 рік, які банки змушені заплатити заднім числом. Це сталося через те, що облікова ставка була 20+ відсотків, відповідно і виплати по сертифікатах були великими і це був дуже хороший та майже безризиковий варіант розміщення коштів.
Та да.Очень доходная статья для банков.По сути на сейчас основная.Правда кредитование реального сектора фактически этим убивает. 19 процентов на трехмесячных получай и смысл кого-то кредитовать вообще.
посетитель написав:Та да.Очень доходная статья для банков.По сути на сейчас основная.Правда кредитование реального сектора фактически этим убивает. 19 процентов на трехмесячных получай и смысл кого-то кредитовать вообще.
Точно. Потребкредиты, стартующие на примерно 35% и легко переваливающие 70-80% по эффективной ставке совершенно ни о чём по доходности.