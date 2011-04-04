Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:19

Знайшов на просторах тг, цікаво і пізнавально усім, гадаю

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ТОП 3 цікаві факти про депозитні сертифікати НБУ





1. Що таке депозитні сертифікати НБУ та для чого вони потрібні



Це борговий інструмент для інвестицій. Він не відноситься до цінних паперів, оскільки не має коду ISIN.

Його емітентом є Національний банк України. Відсоткова ставка, під яку залучаються кошти напряму залежить від облікової ставки у країні.

Є різні терміни погашення. Станом на зараз це:

- Один день

- Три місяці



Одноденні депозитні сертифікати також називають овернайт. Їхня ставка дорівнює обліковій, тобто 15% річних. Трьох місячні розміщаються під 17% річних.

Цей інструмент дуже схожий до облігацій, ви надаєте свої кошти в користування і коли приходить термін погашення вам повертають тіло плюс зароблені відсотки.



2. Чи можна інвестувати у депозитні сертифікати простим людям



На сьогодні, на жаль ні. Вкладати вільні кошти у цей вид фін. інструментів можуть лише банки. Для цього використовується спеціальний софт від НБУ. Тобто, на біржі вони не котуються і там їх купити не можна.

Це відбувається наступним чином: у банку під кінець робочого дня залишаються вільні кошти і щоб не просто лежали , а працювали їх пересилають НБУ через покупку ДС (депозитних сертифікатів).

Заявку на покупку необхідно виставити до 17:30. Після цього, якщо це овернайт, то банку на наступний день о 11:00 повертається сума + відсотки.



3. Обсяг коштів банків, вкладених у депозитні сертифікати НБУ, перетнув позначку у 200 млрд грн.



Виникає питання, навіщо цей інструмент?

Таким чином, НБУ регулює грошовий ринок та управляє ліквідністю всієї банківської системи.

Варто пам’ятати, що НБУ це державна структура в якої не стоїть на меті отримання прибутку. Відповідно, виплати по ДС Нац. Банку по суті є збитковим.

За 2023 рік виплати доходів банкам були настільки великими, що ввели цілий законопроєкт та змусили усі банки заплатити більші податки. Їхній обсяг сягає 50% від усього прибутку банку за 23 рік, які банки змушені заплатити заднім числом.

Це сталося через те, що облікова ставка була 20+ відсотків, відповідно і виплати по сертифікатах були великими і це був дуже хороший та майже безризиковий варіант розміщення коштів.