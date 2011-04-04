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посетитель написав:Та да.Очень доходная статья для банков.По сути на сейчас основная.Правда кредитование реального сектора фактически этим убивает. 19 процентов на трехмесячных получай и смысл кого-то кредитовать вообще.
Точно. Потребкредиты, стартующие на примерно 35% и легко переваливающие 70-80% по эффективной ставке совершенно ни о чём по доходности.
Ага, в теории.А в реале часть не обслуживаемых кредитов у нас в банковской системе что-то под сорок процентов.То есть сорок процентов кредитов тупо не отдают.Поэтому ставка по потребкредитам и стартует фактически в два раза выше от депо сертификатов так как если меньше то смысла вообще нет хоботится, в минус получится.
Ну и банку администрировать по затратам 100 миллионов вложенных в депсертификаты НБУ и 100 миллионов выданных в качестве потребительских кредитов я думаю понятно что небо и земля.Депсертификаты можно фактически одним платежом купить(задействованы пару человек).По потреб кредитам задолбаешся такую сумму администрировать: раздавать, вести учёт, собирать и т.д.
Востаннє редагувалось посетитель в П'ят 09 лют, 2024 23:23, всього редагувалось 1 раз.
greenozon написав:Заявку на покупку необхідно виставити до 17:30. Після цього, якщо це овернайт, то банку на наступний день о 11:00 повертається сума + відсотки.
А смысл для НБУ?
Так там же прямо написано:
"Виникає питання, навіщо цей інструмент? Таким чином, НБУ регулює грошовий ринок та управляє ліквідністю всієї банківської системи. Варто пам’ятати, що НБУ це державна структура в якої не стоїть на меті отримання прибутку. Відповідно, виплати по ДС Нац. Банку по суті є збитковим."
Если кратко то таким образом НБУ в том числе связывает(забирает на время) часть свободных денег банков.А то ж их девать некуда так валюту начнут закупать с соответствующим влиянием на курс.