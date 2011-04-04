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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1804180518061807

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 222
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
62
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
25
В жодному
11%
25
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 22:55

  moveton написав:
  посетитель написав:Та да.Очень доходная статья для банков.По сути на сейчас основная.Правда кредитование реального сектора фактически этим убивает.
19 процентов на трехмесячных получай и смысл кого-то кредитовать вообще.

Точно. Потребкредиты, стартующие на примерно 35% и легко переваливающие 70-80% по эффективной ставке совершенно ни о чём по доходности.


Ага, в теории.А в реале часть не обслуживаемых кредитов у нас в банковской системе что-то под сорок процентов.То есть сорок процентов кредитов тупо не отдают.Поэтому ставка по потребкредитам и стартует фактически в два раза выше от депо сертификатов так как если меньше то смысла вообще нет хоботится, в минус получится.

Ну и банку администрировать по затратам 100 миллионов вложенных в депсертификаты НБУ и 100 миллионов выданных в качестве потребительских кредитов я думаю понятно что небо и земля.Депсертификаты можно фактически одним платежом купить(задействованы пару человек).По потреб кредитам задолбаешся такую сумму администрировать: раздавать, вести учёт, собирать и т.д.
Востаннє редагувалось посетитель в П'ят 09 лют, 2024 23:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 23:02

  M-A-X написав:
  greenozon написав:Заявку на покупку необхідно виставити до 17:30. Після цього, якщо це овернайт, то банку на наступний день о 11:00 повертається сума + відсотки.

А смысл для НБУ?


Так там же прямо написано:

"Виникає питання, навіщо цей інструмент?
Таким чином, НБУ регулює грошовий ринок та управляє ліквідністю всієї банківської системи.
Варто пам’ятати, що НБУ це державна структура в якої не стоїть на меті отримання прибутку. Відповідно, виплати по ДС Нац. Банку по суті є збитковим."

Если кратко то таким образом НБУ в том числе связывает(забирает на время) часть свободных денег банков.А то ж их девать некуда так валюту начнут закупать с соответствующим влиянием на курс.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 23:52

депо-огляд Мінфана

маленькі банки, є певний ріст по гривні (цікаво що сі стало)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vki-70224/
greenozon
 
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