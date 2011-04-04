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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1805180618071808>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 223
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
63
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
25
В жодному
11%
25
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 22:55

  moveton написав:
  посетитель написав:Та да.Очень доходная статья для банков.По сути на сейчас основная.Правда кредитование реального сектора фактически этим убивает.
19 процентов на трехмесячных получай и смысл кого-то кредитовать вообще.

Точно. Потребкредиты, стартующие на примерно 35% и легко переваливающие 70-80% по эффективной ставке совершенно ни о чём по доходности.


Ага, в теории.А в реале часть не обслуживаемых кредитов у нас в банковской системе что-то под сорок процентов.То есть сорок процентов кредитов тупо не отдают.Поэтому ставка по потребкредитам и стартует фактически в два раза выше от депо сертификатов так как если меньше то смысла вообще нет хоботится, в минус получится.

Ну и банку администрировать по затратам 100 миллионов вложенных в депсертификаты НБУ и 100 миллионов выданных в качестве потребительских кредитов я думаю понятно что небо и земля.Депсертификаты можно фактически одним платежом купить(задействованы пару человек).По потреб кредитам задолбаешся такую сумму администрировать: раздавать, вести учёт, собирать и т.д.
Востаннє редагувалось посетитель в П'ят 09 лют, 2024 23:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 23:02

  M-A-X написав:
  greenozon написав:Заявку на покупку необхідно виставити до 17:30. Після цього, якщо це овернайт, то банку на наступний день о 11:00 повертається сума + відсотки.

А смысл для НБУ?


Так там же прямо написано:

"Виникає питання, навіщо цей інструмент?
Таким чином, НБУ регулює грошовий ринок та управляє ліквідністю всієї банківської системи.
Варто пам’ятати, що НБУ це державна структура в якої не стоїть на меті отримання прибутку. Відповідно, виплати по ДС Нац. Банку по суті є збитковим."

Если кратко то таким образом НБУ в том числе связывает(забирает на время) часть свободных денег банков.А то ж их девать некуда так валюту начнут закупать с соответствующим влиянием на курс.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 23:52

депо-огляд Мінфана

маленькі банки, є певний ріст по гривні (цікаво що сі стало)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vki-70224/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 09:46

  greenozon написав:депо-огляд Мінфана

маленькі банки, є певний ріст по гривні (цікаво що сі стало)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vki-70224/
потім треба обрати які працюють з картками,мають намір співпрацювати,тому що внести навіть 5000 грн і потім шукати варіанти як їх зняти не додає привабливості до відсотків
sens
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 10:02

НБУ щось дивне коїть...
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З метою приведення нормативно-правових актів Національного банку у відповідність до Закону № 3498 Національний банк надав тимчасову (до 31 грудня 2024 року) можливість безготівкового продажу (обміну) коштів клієнтів банків у російських / білоруських рублях, якщо зазначена операція здійснюється відповідно до вимог пункту 18 розділу VII Закону України “Про банки і банківську діяльність".
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... ih-obmejen
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 13:12

greenozon Кому то вывести дают, что тут странного.В начале войны дали вывезти, но успели не все, потому еще даю возможность. Главное в кассу проплатить не забывайте :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 13:31

  greenozon написав:депо-огляд Мінфана

маленькі банки,є певний ріст по гривні, (цікаво що сі стало)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vki-70224/
-"в Багдадє всьо спокойно" :mrgreen:

  R2 написав:
Фінансові обмеження для осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачені новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації (№ 10 449), не матимуть суттєвого впливу на банківський сектор через незначну кількість тих, кого вони торкнуться.
Дивися повний текст
Президент АУБ прокоментував, як фінобмеження для ухилянтів вплинуть на банківську сферу
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 23:39

greenozon готовятся к миру, наверное.

Может и документы российские начнут скоро признавать, кто знает?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 08:34

  Andrey2512 написав:greenozon готовятся к миру, наверное.

Может и документы российские начнут скоро признавать, кто знает?

А може репарації в рублях збираються отримувати, нє?
А якщо серйозно, то схоже українській владі знадобилися російські рублі. І це поганий знак. Але поганий знак для росії, бо думаю, наші щось задумали.
Востаннє редагувалось 1finanсier в Нед 11 лют, 2024 08:38, всього редагувалось 1 раз.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 08:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  1finanсier написав:А може репарації в рублях збираються отримувати, нє?


збирають на подкупи антісоціальних елементів у сусідів поруч.
залізнична війна сама ефектимвна, на одних ракетах і дронах не виїхать.
Goodman
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