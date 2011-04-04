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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 11 лют, 2024 08:46
greenozon написав:
продажу (обміну) коштів клієнтів банків у російських / білоруських рублях,
А за яким курсом і як взагалі проводять такий обмін в обхід санкцій?
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Додано: Нед 11 лют, 2024 09:54
НБУ разрешил банкам/клиентам скинуть оккупантские рубли которые зависли на счетах, а тут уже развели тайную теорию )))
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Додано: Нед 11 лют, 2024 10:13
посетитель написав:НБУ разрешил банкам/клиентам скинуть оккупантские рубли которые зависли на счетах, а тут уже развели тайную теорию )))
Чому саме через 2 роки?
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Zochan
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Додано: Нед 11 лют, 2024 10:18
Zochan написав:
Чому саме через 2 роки?
ИМХО після провалу контрнаступу пройшло переосмислення владою термінів війни.
А це не дуже дорога дія, яка суттєво підняла рейтинг.
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