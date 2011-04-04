RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1805180618071808

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 223
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
63
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
25
В жодному
11%
25
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 08:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:продажу (обміну) коштів клієнтів банків у російських / білоруських рублях,

А за яким курсом і як взагалі проводять такий обмін в обхід санкцій?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2292
З нами з: 29.07.22
Подякував: 408 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 09:54

Re: Байки про банки і не тільки....

НБУ разрешил банкам/клиентам скинуть оккупантские рубли которые зависли на счетах, а тут уже развели тайную теорию )))
посетитель
 
Повідомлень: 927
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 10:13

Re: Байки про банки і не тільки....

посетитель написав:НБУ разрешил банкам/клиентам скинуть оккупантские рубли которые зависли на счетах, а тут уже развели тайную теорию )))
Чому саме через 2 роки?
Zochan
 
Повідомлень: 976
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 10:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  Zochan написав:Чому саме через 2 роки?
ИМХО після провалу контрнаступу пройшло переосмислення владою термінів війни.
А це не дуже дорога дія, яка суттєво підняла рейтинг.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2292
З нами з: 29.07.22
Подякував: 408 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1805180618071808
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 251009
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 108692
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 36329
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.