А за яким курсом і як взагалі проводять такий обмін в обхід санкцій?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 11 лют, 2024 08:46
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Нед 11 лют, 2024 09:54
Re: Байки про банки і не тільки....
НБУ разрешил банкам/клиентам скинуть оккупантские рубли которые зависли на счетах, а тут уже развели тайную теорию )))
Додано: Нед 11 лют, 2024 10:13
Re: Байки про банки і не тільки....
Чому саме через 2 роки?
Додано: Нед 11 лют, 2024 10:18
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 12 лют, 2024 10:03
Як поновити виплати пенсії, якщо людина знаходиться за кордоном
👉 Якщо людина не може приїхати до України, щоб відновити виплату пенсії, їй потрібно пройти ідентифікацію.
👉 Це можна зробити кількома способами:
🟢Авторизуватися в особистому електронному кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду (ПФУ) за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис».
🟢Звернутися до іноземної дипломатичної установи України по отримання документа про посвідчення факту, що людина жива. Отриманий документ разом з письмовою заявою про подовження виплати пенсії, написаною у довільній формі, слід надіслати поштовим відправленням до територіального органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку.
🟢Також ідентифікацію можна пройти за допомогою відеоконференцзв’язку. Для цього потрібно через веб-портал ПФУ подати електронну заяву.
Додано: Пон 12 лют, 2024 12:14
Re: Байки про банки і не тільки....
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