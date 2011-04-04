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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1806180718081809>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 223
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
63
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
25
В жодному
11%
25
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 08:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:продажу (обміну) коштів клієнтів банків у російських / білоруських рублях,

А за яким курсом і як взагалі проводять такий обмін в обхід санкцій?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 09:54

Re: Байки про банки і не тільки....

НБУ разрешил банкам/клиентам скинуть оккупантские рубли которые зависли на счетах, а тут уже развели тайную теорию )))
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 10:13

Re: Байки про банки і не тільки....

посетитель написав:НБУ разрешил банкам/клиентам скинуть оккупантские рубли которые зависли на счетах, а тут уже развели тайную теорию )))
Чому саме через 2 роки?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 10:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  Zochan написав:Чому саме через 2 роки?
ИМХО після провалу контрнаступу пройшло переосмислення владою термінів війни.
А це не дуже дорога дія, яка суттєво підняла рейтинг.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 10:03

Як поновити виплати пенсії, якщо людина знаходиться за кордоном

👉 Якщо людина не може приїхати до України, щоб відновити виплату пенсії, їй потрібно пройти ідентифікацію.

👉 Це можна зробити кількома способами:

🟢Авторизуватися в особистому електронному кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду (ПФУ) за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис».
🟢Звернутися до іноземної дипломатичної установи України по отримання документа про посвідчення факту, що людина жива. Отриманий документ разом з письмовою заявою про подовження виплати пенсії, написаною у довільній формі, слід надіслати поштовим відправленням до територіального органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку.
🟢Також ідентифікацію можна пройти за допомогою відеоконференцзв’язку. Для цього потрібно через веб-портал ПФУ подати електронну заяву.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 12:14

Re: Байки про банки і не тільки....

  посетитель написав:оккупантские рубли которые зависли на счетах,


У тех, кто угольком приторговывал?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:03

  Дюрі-бачі написав:
  greenozon написав:продажу (обміну) коштів клієнтів банків у російських / білоруських рублях,

А за яким курсом і як взагалі проводять такий обмін в обхід санкцій?


НБУ санції наклав, НБУ їх же й зняв :)

народу тільки забув пояснити хто замовник сего дійствія
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 14:33

Re: Байки про банки і не тільки....

Ну так если до сих пор меняют гривны на рубли на оккупированных территориях, то как-то же проводится обмен... Или подождали 2 года, поднакопили и махом всё обменяли )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:23

  Zochan написав:
посетитель написав:НБУ разрешил банкам/клиентам скинуть оккупантские рубли которые зависли на счетах, а тут уже развели тайную теорию )))
Чому саме через 2 роки?

По той же причине что и разрешили снова пени начислять и отключать за неуплату коммуналки и счётчикам снова поверку делать нужно.А потом и тарифы за отопление и горячую воду поднимут.Хотя говорили что всё это до конца войны.
Сроки окончания не понятны.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:27

  Andrey2512 написав:Ну так если до сих пор меняют гривны на рубли на оккупированных территориях, то как-то же проводится обмен... Или подождали 2 года, поднакопили и махом всё обменяли )


Это не то, это нал.НБУ разрешил продать рубли у кого они на счетах в банке зависли.
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