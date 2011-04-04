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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 12 лют, 2024 21:10
sens написав:
Як поновити виплати пенсії, якщо людина знаходиться за кордоном
👉 Якщо людина не може приїхати до України, щоб відновити виплату пенсії, їй потрібно пройти ідентифікацію.
👉 Це можна зробити кількома способами:
🟢Авторизуватися в особистому електронному кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду (ПФУ) за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис».
🟢Звернутися до іноземної дипломатичної установи України по отримання документа про посвідчення факту, що людина жива. Отриманий документ разом з письмовою заявою про подовження виплати пенсії, написаною у довільній формі, слід надіслати поштовим відправленням до територіального органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку.
🟢Також ідентифікацію можна пройти за допомогою відеоконференцзв’язку. Для цього потрібно через веб-портал ПФУ подати електронну заяву.
Гірше тим хто на окупованій території і не може виїхати. При цьому гроші раніше отримували на Укрпошті. Ось де квест.... А ви консульство, консульство....
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Додано: Пон 12 лют, 2024 21:16
ihorsic написав: sens написав:
Як поновити виплати пенсії, якщо людина знаходиться за кордоном
👉 Якщо людина не може приїхати до України, щоб відновити виплату пенсії, їй потрібно пройти ідентифікацію.
👉 Це можна зробити кількома способами:
🟢Авторизуватися в особистому електронному кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду (ПФУ) за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис».
🟢Звернутися до іноземної дипломатичної установи України по отримання документа про посвідчення факту, що людина жива. Отриманий документ разом з письмовою заявою про подовження виплати пенсії, написаною у довільній формі, слід надіслати поштовим відправленням до територіального органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку.
🟢Також ідентифікацію можна пройти за допомогою відеоконференцзв’язку. Для цього потрібно через веб-портал ПФУ подати електронну заяву.
Гірше тим хто на окупованій території і не може виїхати. При цьому гроші раніше отримували на Укрпошті. Ось де квест.... А ви консульство, консульство....
Там окупанти платять
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