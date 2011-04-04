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sens написав:Як поновити виплати пенсії, якщо людина знаходиться за кордоном
👉 Якщо людина не може приїхати до України, щоб відновити виплату пенсії, їй потрібно пройти ідентифікацію.
👉 Це можна зробити кількома способами:
🟢Авторизуватися в особистому електронному кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду (ПФУ) за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис». 🟢Звернутися до іноземної дипломатичної установи України по отримання документа про посвідчення факту, що людина жива. Отриманий документ разом з письмовою заявою про подовження виплати пенсії, написаною у довільній формі, слід надіслати поштовим відправленням до територіального органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку. 🟢Також ідентифікацію можна пройти за допомогою відеоконференцзв’язку. Для цього потрібно через веб-портал ПФУ подати електронну заяву.
Гірше тим хто на окупованій території і не може виїхати. При цьому гроші раніше отримували на Укрпошті. Ось де квест.... А ви консульство, консульство....
sens написав:Як поновити виплати пенсії, якщо людина знаходиться за кордоном
👉 Якщо людина не може приїхати до України, щоб відновити виплату пенсії, їй потрібно пройти ідентифікацію.
👉 Це можна зробити кількома способами:
🟢Авторизуватися в особистому електронному кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду (ПФУ) за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис». 🟢Звернутися до іноземної дипломатичної установи України по отримання документа про посвідчення факту, що людина жива. Отриманий документ разом з письмовою заявою про подовження виплати пенсії, написаною у довільній формі, слід надіслати поштовим відправленням до територіального органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку. 🟢Також ідентифікацію можна пройти за допомогою відеоконференцзв’язку. Для цього потрібно через веб-портал ПФУ подати електронну заяву.
Гірше тим хто на окупованій території і не може виїхати. При цьому гроші раніше отримували на Укрпошті. Ось де квест.... А ви консульство, консульство....