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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1806180718081809

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 223
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
63
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
25
В жодному
11%
25
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:10

  sens написав:Як поновити виплати пенсії, якщо людина знаходиться за кордоном

👉 Якщо людина не може приїхати до України, щоб відновити виплату пенсії, їй потрібно пройти ідентифікацію.

👉 Це можна зробити кількома способами:

🟢Авторизуватися в особистому електронному кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду (ПФУ) за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис».
🟢Звернутися до іноземної дипломатичної установи України по отримання документа про посвідчення факту, що людина жива. Отриманий документ разом з письмовою заявою про подовження виплати пенсії, написаною у довільній формі, слід надіслати поштовим відправленням до територіального органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку.
🟢Також ідентифікацію можна пройти за допомогою відеоконференцзв’язку. Для цього потрібно через веб-портал ПФУ подати електронну заяву.

Гірше тим хто на окупованій території і не може виїхати. При цьому гроші раніше отримували на Укрпошті. Ось де квест.... А ви консульство, консульство....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:16

  ihorsic написав:
  sens написав:Як поновити виплати пенсії, якщо людина знаходиться за кордоном

👉 Якщо людина не може приїхати до України, щоб відновити виплату пенсії, їй потрібно пройти ідентифікацію.

👉 Це можна зробити кількома способами:

🟢Авторизуватися в особистому електронному кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду (ПФУ) за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис».
🟢Звернутися до іноземної дипломатичної установи України по отримання документа про посвідчення факту, що людина жива. Отриманий документ разом з письмовою заявою про подовження виплати пенсії, написаною у довільній формі, слід надіслати поштовим відправленням до територіального органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку.
🟢Також ідентифікацію можна пройти за допомогою відеоконференцзв’язку. Для цього потрібно через веб-портал ПФУ подати електронну заяву.

Гірше тим хто на окупованій території і не може виїхати. При цьому гроші раніше отримували на Укрпошті. Ось де квест.... А ви консульство, консульство....

Там окупанти платять
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 10:02

Чистий прибуток банків у 2023 році збільшився майже вчетверо - НБУ

https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/13/709836/

PS кредитування економіки мізерне, все гроші з повітря дістають, нуну
greenozon
 
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