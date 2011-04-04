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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1806180718081809

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 223
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
63
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
11%
25
В жодному
11%
25
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:03

Хто бавиться в гру "Бонус до депозиту" -


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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 14:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:Хто бавиться в гру "Бонус до депозиту" -


+200 грн за промокодом QQN3SKW


Это какой банк?
Maksbk
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 17:28

  Maksbk написав:
  greenozon написав:Хто бавиться в гру "Бонус до депозиту" -


+200 грн за промокодом QQN3SKW


Это какой банк?

Будь-який звідси https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 20:41

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:Хто бавиться в гру "Бонус до депозиту" -


бавилися , там знатно нагібають.

а ТИМ ЧАСОМ _ У січні українці зняли з рахунків 27 млрд грн. Це рекорд зняття заощаджень після 24 лютого 2022 року, — НБУ
Goodman
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