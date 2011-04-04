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Додано: Вів 13 лют, 2024 12:03
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Додано: Вів 13 лют, 2024 14:11
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 13 лют, 2024 17:28
Будь-який звідси
Додано: Вів 13 лют, 2024 20:41
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 13 лют, 2024 20:59
Будуємо країну цифровізованих підприємців🪄 Українці 500 000+ разів автоматично зареєстрували ФОП через Дію
Україна — країна, де достатньо мати бажання й Дію, щоб стати підприємцем у кілька кліків. Автоматична реєстрація ФОП триває секунди. Швидше, ніж загуглити, де найближчий ЦНАП 👌🏻
Українці відкрили 500+ тисяч ФОПів на порталі Дія, починаючи з 2021. Найбільше бізнесів відкривають у Києві, Дніпропетровській і Харківській областях. Найчастіше ФОПами стають жінки — 52%, чоловіки — 48%.
Топсфери за кількістю бізнесів:
🧑💻Програмування
📲Інтернет-магазини
🍜Ресторани та кафе
💸Роздрібна торгівля: продукти, напої, тютюн
💅Перукарні та салони краси
Радіємо, що бюрократія не стала черговим викликом, і Дія зробила ваше життя легшим!
Адже ви не тільки реєструєте бізнес за хвилини, а й змінюєте дані про ФОП чи припиняєте діяльність автоматично без участі державного реєстратора, отримуєте витяг з ЄДР та подаєте декларації в кілька кліків.
Підприємці, продовжуйте надихати всю країну, а ми далі піклуватимемося про вашу найзручнішу взаємодію з державою.
Послугу реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.
Додано: Вів 13 лют, 2024 22:11
Додано: Вів 13 лют, 2024 22:20
Внезапность в том, что это всего-то 2.5% от вкладов физиков, что, кстати, честно указано в той же статье. А разговоров-то было: "все испугались блокировок и пошли, всё сняли!"
Додано: Вів 13 лют, 2024 22:38
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