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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 13 лют, 2024 22:48
moveton написав: flysoulfly написав: Goodman написав:
а ТИМ ЧАСОМ _ У січні українці зняли з рахунків 27 млрд грн. Це рекорд зняття заощаджень після 24 лютого 2022 року, — НБУ
внєзапно!
Внезапность в том, что это всего-то 2.5% от вкладов физиков, что, кстати, честно указано в той же статье. А разговоров-то было: "все испугались блокировок и пошли, всё сняли!"
внезапность в том, что многие люди вообще необучаемы.
...и вплоть по самые 23.02.2022 , наверняка, многие открывали даже гривнедепозиты,
вместо того, чтоб в то самое время пересекать границу на авто или ж-д-транспорте в направлении "Go West" с пачкой валютных карточек и чемоданчиком евронала (на кофе) - даже просто с точки зрения банальной логики и прошлого опыта, "Це ж було вже"...
Про всего-то 2,5% - думаю, остальные продолжат снимать в оставшиеся месяцы, т.к. забрали только те, кто смог
У многих срок депо еще огого когда окончится, у многих ОВДП, жалко % .
И, кстати, уверен: жирные коты вообще не забирали, у тех куплено всьо
на все случаи жизни.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 23:05
moveton написав: flysoulfly написав: Goodman написав:
а ТИМ ЧАСОМ _ У січні українці зняли з рахунків 27 млрд грн. Це рекорд зняття заощаджень після 24 лютого 2022 року, — НБУ
внєзапно!
Внезапность в том, что это всего-то 2.5% от вкладов физиков, что, кстати, честно указано в той же статье. А разговоров-то было: "все испугались блокировок и пошли, всё сняли!"
нужно смотреть не в проценте от всех вкладов а в проценте от вкладчиков.
или вы думаете те у кого много денег на счетах не откупились от мобилизации?
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mephala
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Додано: Вів 13 лют, 2024 23:14
mephala написав:
нужно смотреть не в проценте от всех вкладов а в проценте от вкладчиков.
или вы думаете те у кого много денег на счетах не откупились от мобилизации?
Нужно смотреть для чего? В плане разорения БС важно таки количество денег, а не вкладчиков. А у тех, кто откупились от мобилизации, не уверен, что много денег именно на счетах.
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moveton
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Додано: Сер 14 лют, 2024 09:10
Goodman написав:flysoulfly
НБУ видало - сезонність. Канечно я им верю.
подивимось в квітні (коли винесуть 10%)
що тоді скаже дубас
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Додано: Сер 14 лют, 2024 09:46
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Додано: Сер 14 лют, 2024 12:36
greenozon написав: Goodman написав:flysoulfly
НБУ видало - сезонність. Канечно я им верю.
подивимось в квітні (коли винесуть 10%)
що тоді скаже дубас
Я вынес.Но это больше по экономическим соображениям.Смысл в тех депозитах если овгз выгоднее по всем параметрам.
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Додано: Сер 14 лют, 2024 12:56
Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇ТОП-5 банків України за вкладами (інфографіка)
Більшість вкладників продовжують найбільше довіряти свої кошти державним банкам. Як ви думаєте, в чому причина? Чи зміниться, на вашу думку, у 2024 році співвідношення строкових вкладів і коштів на рахунках на вимогу, на користь останніх?
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Додано: Сер 14 лют, 2024 16:44
посетитель написав: greenozon написав: Goodman написав:
НБУ видало - сезонність. Канечно я им верю.
подивимось в квітні (коли винесуть 10%
)
Я вынес.Но это больше по экономическим соображениям.Смысл в тех депозитах если овгз выгоднее по всем параметрам.
а выплаты овгз будут на банковские счета с тогдашним дневным лимитом снятия, например, 5К грн - потому что "а кому щас легко" ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 14 лют, 2024 16:49
flysoulfly написав:
а выплаты овгз будут на банковские счета с тогдашним дневным лимитом снятия, например, 5К грн - потому что "а кому щас легко" ?
Но лимит снятия нкого не напряжёт потому, что покупки за наличку дороже 1000 грн уже запретят.
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Додано: Сер 14 лют, 2024 16:52
moveton написав:
покупки за наличку дороже 1000 грн уже запретят.
"а ты знаал!"
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