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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1807180818091810

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 224
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
63
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 22:48

  moveton написав:
  flysoulfly написав:
  Goodman написав:
а ТИМ ЧАСОМ _ У січні українці зняли з рахунків 27 млрд грн. Це рекорд зняття заощаджень після 24 лютого 2022 року, — НБУ

внєзапно!

Внезапность в том, что это всего-то 2.5% от вкладов физиков, что, кстати, честно указано в той же статье. А разговоров-то было: "все испугались блокировок и пошли, всё сняли!"

внезапность в том, что многие люди вообще необучаемы.

...и вплоть по самые 23.02.2022 , наверняка, многие открывали даже гривнедепозиты,
вместо того, чтоб в то самое время пересекать границу на авто или ж-д-транспорте в направлении "Go West" с пачкой валютных карточек и чемоданчиком евронала (на кофе) - даже просто с точки зрения банальной логики и прошлого опыта, "Це ж було вже"...

Про всего-то 2,5% - думаю, остальные продолжат снимать в оставшиеся месяцы, т.к. забрали только те, кто смог :mrgreen: У многих срок депо еще огого когда окончится, у многих ОВДП, жалко % .
И, кстати, уверен: жирные коты вообще не забирали, у тех куплено всьо 8) на все случаи жизни.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 23:05

  moveton написав:
  flysoulfly написав:
  Goodman написав:
а ТИМ ЧАСОМ _ У січні українці зняли з рахунків 27 млрд грн. Це рекорд зняття заощаджень після 24 лютого 2022 року, — НБУ

внєзапно!

Внезапность в том, что это всего-то 2.5% от вкладов физиков, что, кстати, честно указано в той же статье. А разговоров-то было: "все испугались блокировок и пошли, всё сняли!"


нужно смотреть не в проценте от всех вкладов а в проценте от вкладчиков.
или вы думаете те у кого много денег на счетах не откупились от мобилизации?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 23:14

  mephala написав:нужно смотреть не в проценте от всех вкладов а в проценте от вкладчиков.
или вы думаете те у кого много денег на счетах не откупились от мобилизации?

Нужно смотреть для чего? В плане разорения БС важно таки количество денег, а не вкладчиков. А у тех, кто откупились от мобилизации, не уверен, что много денег именно на счетах.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 09:10

  Goodman написав:flysoulfly НБУ видало - сезонність. Канечно я им верю.

подивимось в квітні (коли винесуть 10%)
що тоді скаже дубас :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 09:46

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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 12:36

  greenozon написав:
  Goodman написав:flysoulfly НБУ видало - сезонність. Канечно я им верю.

подивимось в квітні (коли винесуть 10%)
що тоді скаже дубас :)


Я вынес.Но это больше по экономическим соображениям.Смысл в тех депозитах если овгз выгоднее по всем параметрам.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 12:56

Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:44

  посетитель написав:
  greenozon написав:
  Goodman написав: НБУ видало - сезонність. Канечно я им верю.

подивимось в квітні (коли винесуть 10% )


Я вынес.Но это больше по экономическим соображениям.Смысл в тех депозитах если овгз выгоднее по всем параметрам.
а выплаты овгз будут на банковские счета с тогдашним дневным лимитом снятия, например, 5К грн - потому что "а кому щас легко" ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:49

  flysoulfly написав:а выплаты овгз будут на банковские счета с тогдашним дневным лимитом снятия, например, 5К грн - потому что "а кому щас легко" ?

Но лимит снятия нкого не напряжёт потому, что покупки за наличку дороже 1000 грн уже запретят.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:52

  moveton написав:покупки за наличку дороже 1000 грн уже запретят.
"а ты знаал!" 8)
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