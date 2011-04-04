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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1808180918101811

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 224
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
63
В чотирьох
12%
27
В трьох
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25
В двох
12%
26
Користуюся одним
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25
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:17

В 60 життя тільки починається

Українцям радять не виходити на пенсію в 60 під час війни: що держава обіцяє натомість


Українцям радять відкласти вихід на заслужений відпочинок і продовжити роботу. У цьому разі вони згодом отримуватимуть вищу пенсію.

Але тут є один важливий момент, який потрібно врахувати.

Якщо просто продовжити роботу і при цьому отримувати пенсію, то розмір пенсійної виплати збільшиться незначно. Просто ваш стаж буде трохи вищим, і відповідно доплата за наднормовий стаж вийде трохи вищою. Однак це незначна сума, яка погоди вам у гаманці не зробить.

Інша річ - якщо продовжити працювати після 60 і відмовитися від виплати пенсії. У цьому разі ваша розрахункова пенсія підвищуватиметься з кожним місяцем, відпрацьованим після 60 років, на 0,5%. Таким чином, за рік додаткової роботи пенсія стане вищою на 6%. А за 5 років, якщо ви пропрацюєте до 65, її розмір збільшиться на 30%.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:41

  sens написав:Українцям радять не виходити на пенсію в 60 під час війни: що держава обіцяє натомість


Українцям радять відкласти вихід на заслужений відпочинок і продовжити роботу. У цьому разі вони згодом отримуватимуть вищу пенсію.

Але тут є один важливий момент, який потрібно врахувати.

Якщо просто продовжити роботу і при цьому отримувати пенсію, то розмір пенсійної виплати збільшиться незначно. Просто ваш стаж буде трохи вищим, і відповідно доплата за наднормовий стаж вийде трохи вищою. Однак це незначна сума, яка погоди вам у гаманці не зробить.

Інша річ - якщо продовжити працювати після 60 і відмовитися від виплати пенсії. У цьому разі ваша розрахункова пенсія підвищуватиметься з кожним місяцем, відпрацьованим після 60 років, на 0,5%. Таким чином, за рік додаткової роботи пенсія стане вищою на 6%. А за 5 років, якщо ви пропрацюєте до 65, її розмір збільшиться на 30%.

Наприклад, сьогодні пенсія =10К, я ії не получаю 5 років, тобто недоотримаю 10К*12*5=600К... та через тих 5 років почну отримувати 10600 і через ще 10 років -- помру (в 75). Таким чином за зразу 15 років я отримав би 1800К, а за 10р підвищеної на 6% = 1272К і в чому цимес? :mrgreen: :mrgreen:
Прожити до 120 р?! 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:48

Amethyst ,
+30% - це не 600 грн)), а 3 т грн.
Хоча згодний, що пропозиція така собі))
Треба ще до тих 65 дожити))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:54

  Hotab написав:Amethyst ,
+30% - це не 600 грн)), а 3 т грн.
Хоча згодний, що пропозиція така собі))
Треба ще до тих 65 дожити))

Ааа, 6% в рік.. Ну перепрошую, не буду перераховувати, я теж буде менше )
Я б полюбе на це не повівся
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 14 лют, 2024 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:55

Это в Европе знают, что пенсии будет достаточно жить при старости. А у нас надо думать не про пенсию, а что приобрести из активов, что бы потом за счёт них жить при старости.
Один из вариантов покупать недвиж. и сдавать в аренду. Пенсия + аренда и можно не думать про всякие выкрутасы от власти. А если есть ещё и бизнес, то можно и от него иметь постоянно дивиденды, сидя на диване.
Игорь Алексеевич
 
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