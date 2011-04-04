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Байки про банки і не тільки....
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Додано: Сер 14 лют, 2024 18:17
Українцям радять не виходити на пенсію в 60 під час війни: що держава обіцяє натомість
Українцям радять відкласти вихід на заслужений відпочинок і продовжити роботу. У цьому разі вони згодом отримуватимуть вищу пенсію.
Але тут є один важливий момент, який потрібно врахувати.
Якщо просто продовжити роботу і при цьому отримувати пенсію, то розмір пенсійної виплати збільшиться незначно. Просто ваш стаж буде трохи вищим, і відповідно доплата за наднормовий стаж вийде трохи вищою. Однак це незначна сума, яка погоди вам у гаманці не зробить.
Інша річ - якщо продовжити працювати після 60 і відмовитися від виплати пенсії. У цьому разі ваша розрахункова пенсія підвищуватиметься з кожним місяцем, відпрацьованим після 60 років, на 0,5%. Таким чином, за рік додаткової роботи пенсія стане вищою на 6%. А за 5 років, якщо ви пропрацюєте до 65, її розмір збільшиться на 30%.
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sens
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Додано: Сер 14 лют, 2024 18:41
sens написав:
Українцям радять не виходити на пенсію в 60 під час війни: що держава обіцяє натомість
Українцям радять відкласти вихід на заслужений відпочинок і продовжити роботу. У цьому разі вони згодом отримуватимуть вищу пенсію.
Але тут є один важливий момент, який потрібно врахувати.
Якщо просто продовжити роботу і при цьому отримувати пенсію, то розмір пенсійної виплати збільшиться незначно. Просто ваш стаж буде трохи вищим, і відповідно доплата за наднормовий стаж вийде трохи вищою. Однак це незначна сума, яка погоди вам у гаманці не зробить.
Інша річ - якщо продовжити працювати після 60 і відмовитися від виплати пенсії. У цьому разі ваша розрахункова пенсія підвищуватиметься з кожним місяцем, відпрацьованим після 60 років, на 0,5%. Таким чином, за рік додаткової роботи пенсія стане вищою на 6%. А за 5 років, якщо ви пропрацюєте до 65, її розмір збільшиться на 30%.
Наприклад, сьогодні пенсія =10К, я ії не получаю 5 років, тобто недоотримаю 10К*12*5=600К... та через тих 5 років почну отримувати 10600 і через ще 10 років -- помру (в 75). Таким чином за зразу 15 років я отримав би 1800К, а за 10р підвищеної на 6% = 1272К і в чому цимес?
Прожити до 120 р?!
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Amethyst
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Додано: Сер 14 лют, 2024 18:48
Amethyst ,
+30% - це не 600 грн)), а 3 т грн.
Хоча згодний, що пропозиція така собі))
Треба ще до тих 65 дожити))
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Hotab
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Додано: Сер 14 лют, 2024 18:54
Hotab написав:Amethyst
,
+30% - це не 600 грн)), а 3 т грн.
Хоча згодний, що пропозиція така собі))
Треба ще до тих 65 дожити))
Ааа, 6% в рік.. Ну перепрошую, не буду перераховувати, я теж буде менше )
Я б полюбе на це не повівся
Востаннє редагувалось Amethyst
в Сер 14 лют, 2024 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Amethyst
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Додано: Сер 14 лют, 2024 18:55
Это в Европе знают, что пенсии будет достаточно жить при старости. А у нас надо думать не про пенсию, а что приобрести из активов, что бы потом за счёт них жить при старости.
Один из вариантов покупать недвиж. и сдавать в аренду. Пенсия + аренда и можно не думать про всякие выкрутасы от власти. А если есть ещё и бизнес, то можно и от него иметь постоянно дивиденды, сидя на диване.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:47
Amethyst написав:
Наприклад, сьогодні пенсія =10К, я ії не получаю 5 років, тобто недоотримаю 10К*12*5=600К... та через тих 5 років почну отримувати 10600 і через ще 10 років -- помру (в 75). Таким чином за зразу 15 років я отримав би 1800К, а за 10р підвищеної на 6% = 1272К і в чому цимес?
15 років це якраз середній вік дожиття для 60 річних, так що підходяща цифра для задачі. Варіант 2: 10 тис в закрома хоча би під 1%/міс, тоді через 5 років 816696,7 грн, які в свою чергу вже додать до пенсії 8 тис. Продовжувати працювати. Пенсію також десь на 16% піднімуть у 65 р.
Правда, можливий облом у вигляді кратного девалу.
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Ой+
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Додано: Сер 14 лют, 2024 20:03
moveton написав: mephala написав:
нужно смотреть не в проценте от всех вкладов а в проценте от вкладчиков.
или вы думаете те у кого много денег на счетах не откупились от мобилизации?
Нужно смотреть для чего? В плане разорения БС важно таки количество денег, а не вкладчиков. А у тех, кто откупились от мобилизации, не уверен, что много денег именно на счетах.
как это для чего? что бы понять чем заняты карибу
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mephala
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Додано: Сер 14 лют, 2024 20:05
На днях сидел у дочки и пришли к ней друзья. Один из всей компании работает на метал. заводе. Говорит, ему достаточно зар. платы. Дома есть продукты питания, завод помогает. Хвастался тем, что едит на работу служ. автобусом в 5 утра, сидит рядом с водителем у печки и есть время поспать 30 мин. И главное у него есть будущее на старость, а вот ФОПы - это тунеядцы и их надо гонять постоянно. Во там мозги промывают, так он на заводе всего 5 лет работает. Спрашиваем а есть мечта у него?. Купить машину из салона, может быть дополн. квартиру для детей в будущем или...или...? Он про это и не думает, а за чем - ведь на заводе про всех всегда думают и в беде не оставят.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 14 лют, 2024 20:11
Игорь Алексеевич
,
за чем
Вы дочке за претили
с ним дружить?
Со словами «пусть он едит
лесом отсюдава!»
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 14 лют, 2024 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 лют, 2024 20:11
Игорь Алексеевич написав:
На днях сидел у дочки и пришли к ней друзья. Один из всей компании работает на метал. заводе. Говорит, ему достаточно зар. платы. Дома есть продукты питания, завод помогает. Хвастался тем, что едит на работу служ. автобусом в 5 утра, сидит рядом с водителем у печки и есть время поспать 30 мин. И главное у него есть будущее на старость, а вот ФОПы - это тунеядцы и их надо гонять постоянно. Во там мозги промывают, так он на заводе всего 5 лет работает. Спрашиваем а есть мечта у него?. Купить машину из салона, может быть дополн. квартиру для детей в будущем или...или...? Он про это и не думает, а за чем - ведь на заводе про всех всегда думают и в беде не оставят.
Скажи, хто твої друзі і...
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Faceless
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