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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 224
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
63
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:15

  Игорь Алексеевич написав:На днях сидел у дочки и пришли к ней друзья. Один из всей компании работает на метал. заводе. Говорит, ему достаточно зар. платы. Дома есть продукты питания, завод помогает. Хвастался тем, что едит на работу служ. автобусом в 5 утра, сидит рядом с водителем у печки и есть время поспать 30 мин. И главное у него есть будущее на старость, а вот ФОПы - это тунеядцы и их надо гонять постоянно. Во там мозги промывают, так он на заводе всего 5 лет работает. Спрашиваем а есть мечта у него?. Купить машину из салона, может быть дополн. квартиру для детей в будущем или...или...? Он про это и не думает, а за чем - ведь на заводе про всех всегда думают и в беде не оставят. :shock:

сколько тому парню/мужчине лет? я часто задавал этот вопрос на собеседовании (о чём вы мечтаете) и топ ответов был 1. шикарное авто из салона 2. квартира/дом 3. посмотреть мир. Все 3 варианта признак примитивных потребностей и такого же интеллекта. Ни одного кейса, чтобы креативный человек мечтал о подобном. Но вы своей историей пробили даже это дно. Может он сирота? это всё меняет, узкий круг общения, не с кого брать пример.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 14 лют, 2024 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:21

  Hotab написав:Игорь Алексеевич ,
за чем


Вы дочке за претили с ним дружить?
Нет она сама выбор сделала. Если чел. сидит за столом, хавает и пьёт то что ему подают, а он в лицо говорит, что будущее за заводами и надо давить ФОПов. Она сказала, что ему больше не место в её квартире.
Я до войны встречался с работниками одного из предприятий. Говорю им, что заводы пердят и губят экологию и здоровье горожан. Это так же и ваше здоровье и ваших родных.
Ответ - нам на собрании сказали, что загазованность не от метал. предприятий, а из за выбросов авто, которые ездят в городе. И нужно проводить акции - убрать авто из городов.. Поэтому и проводят им мероприятия по выходным дням - папа - мама и я - наша дружная семья. А потом абонемент на концерт в ДК, путёвка в заводской санаторий и т.д. В каждом автобусе постоянно с рабочими на завод ездит кто из управления и читает лекцию. Одним словом они полностью живут под дудку рук. предприятий.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:21

  Игорь Алексеевич написав:Она сказала, что ему больше не место в её квартире.
с людьми так нельзя. люди это не гавно, не нравится - выбросил.
  Игорь Алексеевич написав:В каждом автобусе постоянно с рабочими на завод ездит кто из управления и читает лекцию.
какие лекции, я работал на крупных фабриках, всех собирали только на новый год вручить подарки и награды.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 14 лют, 2024 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:24

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliiangel написав:сколько тому парню/мужчине лет? я часто задавал этот вопрос на собеседовании (о чём вы мечтаете) и топ ответов был 1. шикарное авто из салона 2. квартира/дом 3. посмотреть мир. Все 3 варианта признак примитивных потребностей и такого же интеллекта. Ни одного кейса, чтобы креативный человек мечтал о подобном. Но вы своей историей пробили даже это дно. Может он сирота? это всё меняет, узкий круг общения, не с кого брать пример.
Это мечта у всех нормальных людей, особенно у тех кто работает на себя или есть не большой коллектив. Завод - это что то др, особенно метал.Там аура и мозги у всех по другому. 30 лет. Вся династия из заводчан.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:25

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Она сказала, что ему больше не место в её квартире.
с людьми так нельзя. люди это не гавно, не нравится - выбросил.
  Игорь Алексеевич написав:В каждом автобусе постоянно с рабочими на завод ездит кто из управления и читает лекцию.
какие лекции, я работал на крупных фабриках, всех собирали только на новый год вручить подарки и награды.
Я бы то же так сказал. На хрена мне улыбаться тому, кто хочет меня сгноить. И главное открыто это говорит мне в лицо.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:25

  Игорь Алексеевич написав:Это мечта у всех нормальных людей,
авто/квартира/круиз это мечта примитивного неандертальца, и шоб не хуже, чем у соседа. На серьёзную должность я с такими мечтами не брал.
  Игорь Алексеевич написав:кто хочет меня сгноить. И главное открыто это говорит мне в лицо.
а переубедить слабо? да не каждого можно, много упоротых, но хоть попытаться.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 14 лют, 2024 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:27

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliiangel написав:какие лекции, я работал на крупных фабриках, всех собирали только на новый год вручить подарки и награды
Едит ответственное лицо, но может не лекции читает, но идёт бурное обсуждение про будущее предприятия, про обстановку в стране и т.д..
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:29

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:какие лекции, я работал на крупных фабриках, всех собирали только на новый год вручить подарки и награды
Едит ответственное лицо, но может не лекции читает, но идёт бурное обсуждение про будущее предприятия, про обстановку в стране и т.д..

вы как будто с другой планеты пишете. Ни разу не встречал лекций, если не считать семинаров по повышению квалификации, но там всё строго по делу.
  Игорь Алексеевич написав:но идёт бурное обсуждение про будущее предприятия, про обстановку в стране и т.д..
это ж свободное общение, не принудиловка? Если человек интересный, что-то знает, почему не пообщаться?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 14 лют, 2024 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliiangel написав:а переубедить слабо? да не каждого можно, много упоротых, но хоть попытаться.
А за чем?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:32

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:а переубедить слабо? да не каждого можно, много упоротых, но хоть попытаться.
А за чем?.

а зачем женщин отговаривают от аборта? чтобы спасти одну жизнь. Допустим если это сирота то выбрать наилучшую модель поведения у него не было возможности. Ну или там бабушка воспитывала, родители алкаши.
  Игорь Алексеевич написав:30 лет.
ещё молодняк. Вот 40+ я бы тоже не взялся переубеждать.
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