Додано: Сер 14 лют, 2024 20:21

Hotab написав: Игорь Алексеевич ,

за чем





Вы дочке за претили с ним дружить? Вы дочкес ним дружить?

Нет она сама выбор сделала. Если чел. сидит за столом, хавает и пьёт то что ему подают, а он в лицо говорит, что будущее за заводами и надо давить ФОПов. Она сказала, что ему больше не место в её квартире.Я до войны встречался с работниками одного из предприятий. Говорю им, что заводы пердят и губят экологию и здоровье горожан. Это так же и ваше здоровье и ваших родных.Ответ - нам на собрании сказали, что загазованность не от метал. предприятий, а из за выбросов авто, которые ездят в городе. И нужно проводить акции - убрать авто из городов.. Поэтому и проводят им мероприятия по выходным дням - папа - мама и я - наша дружная семья. А потом абонемент на концерт в ДК, путёвка в заводской санаторий и т.д. В каждом автобусе постоянно с рабочими на завод ездит кто из управления и читает лекцию. Одним словом они полностью живут под дудку рук. предприятий.