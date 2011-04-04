|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 14 лют, 2024 20:39
vitaliiangel написав:
ещё молодняк. 40+ я бы тоже не взялся переубеждать.
У неё есть др. дела, но не сидеть, как старой бабке и что то доказывать. Молодость - это потусить, погулять, но не для собраний.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7757
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 804 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 лют, 2024 20:42
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав:
ещё молодняк. 40+ я бы тоже не взялся переубеждать.
У неё есть др. дела, но не сидеть, как старой бабке и что то доказывать. Молодость - это потусить, погулять, но не для собраний.
Игорь Алексеевич написав:
На днях сидел у дочки и пришли к ней друзья
я ж вам предлагал, а не дочке. У вас достаточно интеллекта переубедить нормо-типичного индивида.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22172
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2371 раз.
- Подякували: 3335 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 лют, 2024 20:42
vitaliiangel написав:
это ж свободное общение, не принудиловка? Если человек интересный, что-то знает, почему не пообщаться?
Ага в 5 утра в автобусе))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7757
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 804 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 лют, 2024 20:42
Ой+ написав:
15 років це якраз середній вік дожиття для 60 річних
під час війни?? - перспективненькі розрахуночки
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4267
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1501 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лют, 2024 20:44
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав:
это ж свободное общение, не принудиловка? Если человек интересный, что-то знает, почему не пообщаться?
Ага в 5 утра в автобусе))
вы в поездах не ездите? бывают двое незнакомых так разобщаются, стоят в проходе всю ночь до утра, не могут выговориться. Я себе такого не позволяю, но народ без проблем.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22172
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2371 раз.
- Подякували: 3335 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 лют, 2024 20:45
vitaliiangel написав:
я ж вам предлагал, а не дочке. У вас достаточно интеллекта переубедить нормо-типичного индивида.
Я пришёл в гости и зачем мне вмешиваться в дела молодёжи. Наша задача с супругой, что то помочь в квартире. Немного посидеть и слинять, что бы не мешать им отдыхать и общаться своим терминами.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7757
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 804 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 лют, 2024 20:45
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав:
я ж вам предлагал, а не дочке. У вас достаточно интеллекта переубедить нормо-типичного индивида.
Я пришёл в гости и зачем мне вмешиваться в дела молодёжи. Наша задача с супругой, что то помочь в квартире. Немного посидеть и слинять, что бы не мешать им отдыхать и общаться своим терминами.
ясно. я думал вас наравне со всеми позвали.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22172
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2371 раз.
- Подякували: 3335 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 лют, 2024 20:49
vitaliiangel написав:
ясно. я думал вас наравне со всеми позвали.
Позвали на ровне со всеми, но разное поколение и разные уже взгляды на жизнь. У неё свой бизнес и она мне всегда говорит, не надо учить, открывай своё такое же дедо и делай как тебе захочется. А меня не надо учить. Можешь мне помочь финансово, но не давать советы, как страна советов. И она права. Поэтому пришли, немного посидели и пошли домой. Пусть отдыхают нормально, без политики, особенно в наше время.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7757
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 804 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 лют, 2024 20:53
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав:
ясно. я думал вас наравне со всеми позвали.
Позвали на ровне со всеми, но разное поколение и разные уже взгляды на жизнь. У неё свой бизнес и она мне всегда говорит, не надо учить, открывай своё такое же дедо и делай как тебе захочется. А меня не надо учить. Можешь мне помочь финансово, но не давать советы, как страна советов. И она права.
фигня это всё, а точнее подмена понятий. Учить и учиться нужно всегда, но без навязывания. Без цели переспорить или переубедить. Нарисовать на листочке лучший вариант. Человек подумает и может быть
его примет. Или не примет. Или примет через 10 лет. Мы же не пауки в банке. Даже на форуме каждый чем то делится. Хотите принимаете, не хотите нет.
Есть такая техника, я даю в руки собеседника любой неожиданный предмет и говорю "убеди меня за 1 минуту, что без этого предмета жизнь не возможна". В большинстве случаев, у оппонента активизируются нейронные связи и далее я могу донести уже что-то более серьёзное.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22172
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2371 раз.
- Подякували: 3335 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 лют, 2024 21:13
Игорь Алексеевич написав:
...Он про это и не думает, а за чем - ведь на заводе про всех всегда думают и в беде не оставят.
чув особисто про ці казки від праціників Автозаз, але після закриття заводу і моє запитання, що там з допомогою, соромно опускають очі до землі і ці люди мені розповідали, що за парканом заводу життя не має і вони всім забов'язані цьому заводу і він не залишить їх в скрутному становищі
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1270
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|251079
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|109082
|
|
|18
|36693
|
|