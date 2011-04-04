Додано: Сер 14 лют, 2024 20:53

Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав: ясно. я думал вас наравне со всеми позвали. ясно. я думал вас наравне со всеми позвали. Позвали на ровне со всеми, но разное поколение и разные уже взгляды на жизнь. У неё свой бизнес и она мне всегда говорит, не надо учить, открывай своё такое же дедо и делай как тебе захочется. А меня не надо учить. Можешь мне помочь финансово, но не давать советы, как страна советов. И она права. Позвали на ровне со всеми, но разное поколение и разные уже взгляды на жизнь. У неё свой бизнес и она мне всегда говорит, не надо учить, открывай своё такое же дедо и делай как тебе захочется. А меня не надо учить. Можешь мне помочь финансово, но не давать советы, как страна советов. И она права.

фигня это всё, а точнее подмена понятий. Учить и учиться нужно всегда, но без навязывания. Без цели переспорить или переубедить. Нарисовать на листочке лучший вариант. Человек подумает иего примет. Или не примет. Или примет через 10 лет. Мы же не пауки в банке. Даже на форуме каждый чем то делится. Хотите принимаете, не хотите нет.Есть такая техника, я даю в руки собеседника любой неожиданный предмет и говорю "убеди меня за 1 минуту, что без этого предмета жизнь не возможна". В большинстве случаев, у оппонента активизируются нейронные связи и далее я могу донести уже что-то более серьёзное.