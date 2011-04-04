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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1811181218131814>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 224
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
63
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliiangel написав:ещё молодняк. 40+ я бы тоже не взялся переубеждать.
У неё есть др. дела, но не сидеть, как старой бабке и что то доказывать. Молодость - это потусить, погулять, но не для собраний.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:42

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:ещё молодняк. 40+ я бы тоже не взялся переубеждать.
У неё есть др. дела, но не сидеть, как старой бабке и что то доказывать. Молодость - это потусить, погулять, но не для собраний.

  Игорь Алексеевич написав:На днях сидел у дочки и пришли к ней друзья
я ж вам предлагал, а не дочке. У вас достаточно интеллекта переубедить нормо-типичного индивида.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliiangel написав:это ж свободное общение, не принудиловка? Если человек интересный, что-то знает, почему не пообщаться?
Ага в 5 утра в автобусе))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:42

  Ой+ написав:15 років це якраз середній вік дожиття для 60 річних
під час війни?? - перспективненькі розрахуночки
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:44

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:это ж свободное общение, не принудиловка? Если человек интересный, что-то знает, почему не пообщаться?
Ага в 5 утра в автобусе))

вы в поездах не ездите? бывают двое незнакомых так разобщаются, стоят в проходе всю ночь до утра, не могут выговориться. Я себе такого не позволяю, но народ без проблем.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliiangel написав:я ж вам предлагал, а не дочке. У вас достаточно интеллекта переубедить нормо-типичного индивида.
Я пришёл в гости и зачем мне вмешиваться в дела молодёжи. Наша задача с супругой, что то помочь в квартире. Немного посидеть и слинять, что бы не мешать им отдыхать и общаться своим терминами.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:45

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:я ж вам предлагал, а не дочке. У вас достаточно интеллекта переубедить нормо-типичного индивида.
Я пришёл в гости и зачем мне вмешиваться в дела молодёжи. Наша задача с супругой, что то помочь в квартире. Немного посидеть и слинять, что бы не мешать им отдыхать и общаться своим терминами.

ясно. я думал вас наравне со всеми позвали.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliiangel написав:ясно. я думал вас наравне со всеми позвали.
Позвали на ровне со всеми, но разное поколение и разные уже взгляды на жизнь. У неё свой бизнес и она мне всегда говорит, не надо учить, открывай своё такое же дедо и делай как тебе захочется. А меня не надо учить. Можешь мне помочь финансово, но не давать советы, как страна советов. И она права. Поэтому пришли, немного посидели и пошли домой. Пусть отдыхают нормально, без политики, особенно в наше время.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:53

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:ясно. я думал вас наравне со всеми позвали.
Позвали на ровне со всеми, но разное поколение и разные уже взгляды на жизнь. У неё свой бизнес и она мне всегда говорит, не надо учить, открывай своё такое же дедо и делай как тебе захочется. А меня не надо учить. Можешь мне помочь финансово, но не давать советы, как страна советов. И она права.

фигня это всё, а точнее подмена понятий. Учить и учиться нужно всегда, но без навязывания. Без цели переспорить или переубедить. Нарисовать на листочке лучший вариант. Человек подумает и может быть его примет. Или не примет. Или примет через 10 лет. Мы же не пауки в банке. Даже на форуме каждый чем то делится. Хотите принимаете, не хотите нет.

Есть такая техника, я даю в руки собеседника любой неожиданный предмет и говорю "убеди меня за 1 минуту, что без этого предмета жизнь не возможна". В большинстве случаев, у оппонента активизируются нейронные связи и далее я могу донести уже что-то более серьёзное.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 21:13

Re: Байки про банки і не тільки....

Игорь Алексеевич написав:...Он про это и не думает, а за чем - ведь на заводе про всех всегда думают и в беде не оставят. :shock:
чув особисто про ці казки від праціників Автозаз, але після закриття заводу і моє запитання, що там з допомогою, соромно опускають очі до землі і ці люди мені розповідали, що за парканом заводу життя не має і вони всім забов'язані цьому заводу і він не залишить їх в скрутному становищі
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