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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 224
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
63
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 21:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliiangel написав:Есть такая техника, я даю в руки собеседника любой неожиданный предмет и говорю "убеди меня за 1 минуту, что без этого предмета жизнь не возможна".
Даже мне это было бы не интересно. Сегодня у молодёжи, когда встречаются - кола + ... суши, шашлык, пица. Обсуждение планов на лето, куда едим отдыхать и т.д..., но не теле марафоны, а тем более АБВГДейки.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 21:27

Re: Байки про банки і не тільки....

Мда, до чого гілка еволюціонувала. Два раша-бота і пара співучасників
valya
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 21:28

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:Есть такая техника, я даю в руки собеседника любой неожиданный предмет и говорю "убеди меня за 1 минуту, что без этого предмета жизнь не возможна".
Даже мне это было бы не интересно. Сегодня у молодёжи, когда встречаются - кола + ... суши, шашлык, пица. Обсуждение планов на лето, куда едим отдыхать и т.д..., но не теле марафоны, а тем более АБВГДейки.))

сегодня у молодежи вакуум в виде отсутствия смысла и перспектив. Живут чтобы пожрать, купить тачку и квартиру. Найти престижную работу. Жирно отгулять в ресторане новый год и день рождения . Пожениться, отдохнуть заграницей, а потом разойтись.

Если бы наши предки так жили, мы бы уже вернулись в пещеры. Чтобы двигать прогресс о нем сначала надо мечтать. Кто то в своей голове придумал паровоз, моб.телефон, интернет. А потом реализовал свою идею. Какие идеи у современной молодежи я изложил выше.

Когда начинаешь с ними разговаривать, оказывается нет готовых примеров для подражания. Все заняты посещением салонов красоты, бутиков, автосалонов, супермаркетов. Кто то работает, другой делает бизнес. Некогда им жить.
vitaliiangel
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