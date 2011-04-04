Даже мне это было бы не интересно. Сегодня у молодёжи, когда встречаются - кола + ... суши, шашлык, пица. Обсуждение планов на лето, куда едим отдыхать и т.д..., но не теле марафоны, а тем более АБВГДейки.))
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Додано: Сер 14 лют, 2024 21:18
Re: Байки про банки і не тільки....
Даже мне это было бы не интересно. Сегодня у молодёжи, когда встречаются - кола + ... суши, шашлык, пица. Обсуждение планов на лето, куда едим отдыхать и т.д..., но не теле марафоны, а тем более АБВГДейки.))
Додано: Сер 14 лют, 2024 21:27
Re: Байки про банки і не тільки....
Мда, до чого гілка еволюціонувала. Два раша-бота і пара співучасників
Додано: Сер 14 лют, 2024 21:28
сегодня у молодежи вакуум в виде отсутствия смысла и перспектив. Живут чтобы пожрать, купить тачку и квартиру. Найти престижную работу. Жирно отгулять в ресторане новый год и день рождения . Пожениться, отдохнуть заграницей, а потом разойтись.
Если бы наши предки так жили, мы бы уже вернулись в пещеры. Чтобы двигать прогресс о нем сначала надо мечтать. Кто то в своей голове придумал паровоз, моб.телефон, интернет. А потом реализовал свою идею. Какие идеи у современной молодежи я изложил выше.
Когда начинаешь с ними разговаривать, оказывается нет готовых примеров для подражания. Все заняты посещением салонов красоты, бутиков, автосалонов, супермаркетов. Кто то работает, другой делает бизнес. Некогда им жить.
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