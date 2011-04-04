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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1808180918101811

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 224
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
63
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:03

  moveton написав:
  mephala написав:нужно смотреть не в проценте от всех вкладов а в проценте от вкладчиков.
или вы думаете те у кого много денег на счетах не откупились от мобилизации?

Нужно смотреть для чего? В плане разорения БС важно таки количество денег, а не вкладчиков. А у тех, кто откупились от мобилизации, не уверен, что много денег именно на счетах.


как это для чего? что бы понять чем заняты карибу
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 06:40

Карусельщіна

після нападу на валютника у Чорноморську у підстреленого міняли було близько 20 тис. у.о. Грабіжник на мопеді зумів проїхати лише кілька кварталів і був схоплений. Вчора грабіжник підстрелив і намагався втекти з грошима.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 08:34

  sens написав:після нападу на валютника у Чорноморську у підстреленого міняли було близько 20 тис. у.о. Грабіжник на мопеді зумів проїхати лише кілька кварталів і був схоплений. Вчора грабіжник підстрелив і намагався втекти з грошима.

Для мене каруселі поки у минулому. Знайшов нову роботу. У магазині поруч. На 1000 грн більше. Розробляю новий план інвестування.
Investor_K
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