moveton написав:
Нужно смотреть для чего? В плане разорения БС важно таки количество денег, а не вкладчиков. А у тех, кто откупились от мобилизации, не уверен, что много денег именно на счетах.
как это для чего? что бы понять чем заняты карибу
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Додано: Сер 14 лют, 2024 20:03
как это для чего? что бы понять чем заняты карибу
Додано: Чет 15 лют, 2024 06:40
Карусельщіна
після нападу на валютника у Чорноморську у підстреленого міняли було близько 20 тис. у.о. Грабіжник на мопеді зумів проїхати лише кілька кварталів і був схоплений. Вчора грабіжник підстрелив і намагався втекти з грошима.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 15:02
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Додано: Чет 15 лют, 2024 21:34
депо-огляд від фінанс.юа цього разу (незвичний і рідкісний)
https://finance.ua/ua/saving/deposits-review
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