moveton написав:
Нужно смотреть для чего? В плане разорения БС важно таки количество денег, а не вкладчиков. А у тех, кто откупились от мобилизации, не уверен, что много денег именно на счетах.
как это для чего? что бы понять чем заняты карибу
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Додано: Сер 14 лют, 2024 20:03
как это для чего? что бы понять чем заняты карибу
Додано: Чет 15 лют, 2024 06:40
Карусельщіна
після нападу на валютника у Чорноморську у підстреленого міняли було близько 20 тис. у.о. Грабіжник на мопеді зумів проїхати лише кілька кварталів і був схоплений. Вчора грабіжник підстрелив і намагався втекти з грошима.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 15:02
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Що на вашу думку сприяло такій тенденції? Чи варто розраховувати, що у подальшому вона буде укріплюватися?
Додано: Чет 15 лют, 2024 21:34
депо-огляд від фінанс.юа цього разу (незвичний і рідкісний)
https://finance.ua/ua/saving/deposits-review
Додано: Чет 15 лют, 2024 22:19
УБРР та Фамільний + Авангард. Кредитвест. Що за виключення? Навіть mustbe більш об'єктивним з таблицями виявився
Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:33
і знову НБУ і знову їх депосерти...
Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:49
у статті цікава пропозиція, про яку раніше не чув, хоча можна було б припустити. а саме, щоб НБУ продав ті ОВДП, які в нього на балансі. це дійсно прибере зайву ліквідність. хіба що погіршить активи банків, бо ОВДП це строкові інструменти
Додано: Суб 17 лют, 2024 10:47
Щиро дякую за зауваження! Обов'язково розглянемо ці банки та їх пропозиції у березневому депо-огляді!
Додано: Суб 17 лют, 2024 11:13
Спорт прислал инструкцию по фин. монит. Если есть инструкция, значит начали следить. Звонил на гор. линию. Ответили, что могут заглючить если сумма даже на 10 грн. больше, чем указано в анкете.
Интересно. Спорт, Изя и Тас не суммируют общую сумму.?.
Додано: Суб 17 лют, 2024 12:44
Re: Байки про банки і не тільки....
А де ви анкету заповнювали і де сума відображається?
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