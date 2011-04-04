Суммируют, (отмороженный) финмон выполняет именно ТАСКомбанк
Но с ТАСКомбанком можно общаться тока телепоном и факсом в отд-и и потом уже мылом отсылать доки... а через Изю можно сразу калякать в Вайбере и мылом
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 17 лют, 2024 13:19
Re: Байки про банки і не тільки....
|