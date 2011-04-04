Суммируют, (отмороженный) финмон выполняет именно ТАСКомбанк
Но с ТАСКомбанком можно общаться тока телепоном и факсом в отд-и и потом уже мылом отсылать доки... а через Изю можно сразу калякать в Вайбере и мылом
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 17 лют, 2024 13:19
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Суб 17 лют, 2024 14:13
уже после начала полномасштабной войны эти дебилы сомневались, как сумму больше довоенного "фонда" выплатить мне с самого этого фонда !! Пытались подтверждающие доки на источники суммы спрашивать
Кстати, вспомнил, что в ПУМБе говорили(?) , если какая-то выплата из ФГВФО получена не у них, а в другом банке, то еслишо, то та бамажка их финмону ничего не подтверждает про источних денег, внесенных в ПУМБ
Додано: Суб 17 лют, 2024 19:51
Принцип «конструктивної невизначеності» від НБУ
«мотиви і тактика проведення валютних інтервенцій не є публічними та є такими, що ускладнює їх прогнозування учасниками ринку. Це дає змогу забезпечити рівні умови участі суб’єктів ринку та забезпечити ефективність валютних інтервенцій.»
цікаве чтиво вихідного дня...
Додано: Пон 19 лют, 2024 15:01
Шурма знає все
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