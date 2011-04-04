Суммируют, (отмороженный) финмон выполняет именно ТАСКомбанк
Но с ТАСКомбанком можно общаться тока телепоном и факсом в отд-и и потом уже мылом отсылать доки... а через Изю можно сразу калякать в Вайбере и мылом
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Додано: Суб 17 лют, 2024 13:19
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Суб 17 лют, 2024 14:13
уже после начала полномасштабной войны эти дебилы сомневались, как сумму больше довоенного "фонда" выплатить мне с самого этого фонда !! Пытались подтверждающие доки на источники суммы спрашивать
Кстати, вспомнил, что в ПУМБе говорили(?) , если какая-то выплата из ФГВФО получена не у них, а в другом банке, то еслишо, то та бамажка их финмону ничего не подтверждает про источних денег, внесенных в ПУМБ
Додано: Суб 17 лют, 2024 19:51
Принцип «конструктивної невизначеності» від НБУ
«мотиви і тактика проведення валютних інтервенцій не є публічними та є такими, що ускладнює їх прогнозування учасниками ринку. Це дає змогу забезпечити рівні умови участі суб’єктів ринку та забезпечити ефективність валютних інтервенцій.»
цікаве чтиво вихідного дня...
Додано: Пон 19 лют, 2024 15:01
Шурма знає все
Додано: Пон 19 лют, 2024 17:19
Пропонуємо тему до обговорення:
У 2023 українці вклали рекордний обсяг коштів у депозити
Переходьте, будь ласка, за посиланням та активно коментуйте!
Додано: Пон 19 лют, 2024 18:33
как там правильно:
на чужих ошибках не учится никто,
умные - учатся на своих,
дураки - вообще не учатся.
Пусть теперь рекордсмэны попробуют забрать свойо в час Ч, особенно валютой желаемого качества.
Да, до прошлого декабря это обычно было довольно просто.
Но условно"завтра" это вам не условно"вчера"...
Додано: Пон 19 лют, 2024 18:39
flysoulfly ,
Даже евро?)
Додано: Пон 19 лют, 2024 18:48
Re: Байки про банки і не тільки....
И что их ждёт? В соседних темах утверждали, что до декабря-января было сложно, если интересовало забрать именно новой бумагой. А с января то ли бумаги навезли, то ли кассы перестали новую придерживать, но в общем бери - не хочу. Во всяком случае мне это в январе удалось даже в Пивне и Привате.
Додано: Пон 19 лют, 2024 19:21
а не новые баксы уже валютчикам часто вообще не нужны по конкурентной цене.
Сейчас, кстати, опять валюта попропадала во многих отделениях - только под заказ.
А в 20х числах декабря-10х числах января в половине банков тогда валюты не стало совсем. Те кто ходил по банкам тогда много и конкретно с этой целью - знает.
Т.е. те две-три недели без возможности забрать свои деньги не кажутся предупреждением? Такое обязательно повторится и , возможно, в больших масштабах, учитывая ухудшение финансовой ситуации в стране с начала этого года.
Не, ну я понимаю, что до момента пока Вы позабираете все свои деньги с ОВДП без потерь - никакая возможная будущая паника даже не должна упоминаться, да
Додано: Пон 19 лют, 2024 19:29
как раз за евро я в несколько банков хожу по 3-7 раз, пока застану, или ,если есть возможность, делать предзаказ на неделю+ вперед, но и там без гарантий совсем.
Например , А-банк из нескольких отделений Евро в небольших количествах бывало только в ЦО, в остальных, тех что мне удобнее , - почти никогда. И предзаказы не принимают.
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