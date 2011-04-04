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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 лют, 2024 19:37
flysoulfly написав:
никакая возможная будущая паника даже не должна упомянаться, да
Да можно упоминать, ради бога. Я всего лишь хотел уточнить речь о том, что в час Ч забрать будет гораздо проще, чем в НГ плюс-минус пара дней, когда пилоты самолёта с бумагой вместе с прочим западным миром, праздновали Рождество, или о чём-то другом. Хотя, если час Ч - это следующий НГ, то, может и о другом.
Я, кстати, предупреждения не заметил. Рада 25-27го декабря всё отдала и синими. Тася даже 31го была готова и тоже синими. Разве что в Клиринговом Доме того же 31го декабря оказался наплыв забирающих и на меня не хватило. Ну забрал в первых числах января. Где-то 2-4 января неоднократно ходил в Приват и Пивень - наличка имелась. Правда, 1996 года, но была. Не в ту я половинку банков хожу, значит, но меня устраивает. Вторая половина пусть паникует. Только ж нужно уточнять кому именно предполагается паниковать. Вдруг не мне
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moveton
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Додано: Пон 19 лют, 2024 22:38
moveton написав:
неоднократно ходил в Приват и Пивень - наличка имелась. Правда, 1996 года, но была
1996 года = ничего нет.
Не в ту я половинку банков хожу, значит, но меня устраивает. Вторая половина пусть паникует
судя по списку - да, вторая половина пусть и паникует
, слушая как опять не летают самольоты с евро
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flysoulfly
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Додано: Пон 19 лют, 2024 23:25
flysoulfly написав: moveton написав:
неоднократно ходил в Приват и Пивень - наличка имелась. Правда, 1996 года, но была
1996 года = ничего нет.
Такие нетрадиционные определения нужно уточнять. Потому, что в таком понимании в банках (в Привате в особенности) валюта практически исчезла, как минимум с мая-июня прошлого года. Только банки об этом не в курсе и думали, что у них полные кассы никому не нужного нала и очевидно, что новый завозить не требуется.
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moveton
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Додано: Вів 20 лют, 2024 06:57
🚨 Нероби теж мають платити податки
Офіс Президента України розглядає ініціативу, яка може змінити підходи до працевлаштування та податкової системи в країні. Міркують над введення податку на нероб.
🔍 Деталі ініціативи:
Цільова аудиторія: Йдеться про приблизно 1 мільйон чоловіків мобілізаційного віку, які наразі не зайняті в Збройних Силах України та не мають офіційного місця роботи, а отже, не сплачують податки.
Мета: Ініціатива спрямована на стимулювання громадян до офіційного працевлаштування та внеску в державний бюджет через податки.
Розмір податку: Обговорюється можливість встановлення податку в розмірі 1500 грн на місяць, що потенційно може додати до бюджету до 1,5 млрд грн.
Наслідки невиплати: Громадяни, які ухилятимуться від сплати, можуть бути обмежені в праві користування державними послугами, керуванні автомобілем, виїзді за кордон, а також ризикують арештом та конфіскацією майна.
💡 Важливо: Сплата податку на нероб не звільняє від можливої мобілізації.
📜 Ця ініціатива може стати частиною законопроєкту про економічну мобілізацію, що розробляється владою.
Відповідно до оцінки юристів, введення такого податку може мати низку правових наслідків:
Грошова проблема: Як саме стягуватимуть кошти з безробітних?
Соціальні виплати: Існує ризик позбавлення людей, які не сплачуватимуть податок, соціальних виплат.
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sens
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Додано: Вів 20 лют, 2024 11:33
Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇НБУ очікує транш МВФ майже на 900 млн доларів
На вашу думку, такі очікування виправдані? Україна зможе успішно пройти третій перегляд програми EFF?
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Додано: Вів 20 лют, 2024 11:41
sens написав:
Нероби теж мають платити податки
Зараз фопи можуть не платити єсв, як не плутаю? Треба буде відкрити
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:14
То маячня яку і обговорювати сенсу немає.Не буде такого.
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