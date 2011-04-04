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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 лют, 2024 17:29
⚡️Міноборони запускає застосунок для військових «Армія+»
Міністр Рустем Умєров каже, що в ньому оцифрують багато паперової роботи.
«Рапорт у кілька кліків, посвідчення захисника, відгук щодо служби, скарги та ідеї, комплексна база знань онлайн, можливість для самоосвіти — усе це буде в єдиному місці», — написав Умєров.
Запустити застосунок обіцяють вже цього літа.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 17:37
а Нацбанк не предлагает, чтобы перед всякими новыми покращеннями все пышные публично пояснили банковским вкладчикам и другой охреневающей от новых "позитивных"тенденций публике:
почему подавляющую часть своих денежных активов эти госчиновники
сейчас держат не в гривневых инструментах?
Японцы-руководители какой-нибудь TOYOTA™ , замеченные в собственных машинах другой марки
, уже бы сделали себе харакири.
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