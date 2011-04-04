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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 224
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
63
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:29

Армія застосунок

⚡️Міноборони запускає застосунок для військових «Армія+»

Міністр Рустем Умєров каже, що в ньому оцифрують багато паперової роботи.

«Рапорт у кілька кліків, посвідчення захисника, відгук щодо служби, скарги та ідеї, комплексна база знань онлайн, можливість для самоосвіти — усе це буде в єдиному місці», — написав Умєров.

Запустити застосунок обіцяють вже цього літа.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:37

а Нацбанк не предлагает, чтобы перед всякими новыми покращеннями все пышные публично пояснили банковским вкладчикам и другой охреневающей от новых "позитивных"тенденций публике:
почему подавляющую часть своих денежных активов эти госчиновники сейчас держат не в гривневых инструментах? 8)

Японцы-руководители какой-нибудь TOYOTA™ , замеченные в собственных машинах другой марки, уже бы сделали себе харакири.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 23:04

Re: Байки про банки і не тільки....

Потрібна консультація: в друга на Приватівській КДВ є $. Він закордоном знайшов банкомати, які видають $ з гривневої КДВ. А от з $ не дають.
Чи є якісь схеми як зняти $ без багаторазових конвертацій?
Дюрі-бачі
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