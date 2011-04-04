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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 лют, 2024 17:29
⚡️Міноборони запускає застосунок для військових «Армія+»
Міністр Рустем Умєров каже, що в ньому оцифрують багато паперової роботи.
«Рапорт у кілька кліків, посвідчення захисника, відгук щодо служби, скарги та ідеї, комплексна база знань онлайн, можливість для самоосвіти — усе це буде в єдиному місці», — написав Умєров.
Запустити застосунок обіцяють вже цього літа.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 17:37
а Нацбанк не предлагает, чтобы перед всякими новыми покращеннями все пышные публично пояснили банковским вкладчикам и другой охреневающей от новых "позитивных"тенденций публике:
почему подавляющую часть своих денежных активов эти госчиновники
сейчас держат не в гривневых инструментах?
Японцы-руководители какой-нибудь TOYOTA™ , замеченные в собственных машинах другой марки
, уже бы сделали себе харакири.
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flysoulfly
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Додано: Чет 22 лют, 2024 23:04
Потрібна консультація: в друга на Приватівській КДВ є $. Він закордоном знайшов банкомати, які видають $ з гривневої КДВ. А от з $ не дають.
Чи є якісь схеми як зняти $ без багаторазових конвертацій?
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 03:59
Дюрі-бачі написав:
Чи є якісь схеми як зняти $ без багаторазових конвертацій?
Є - знімати у країні із розрахунковою валютою $.
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klug
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:05
📌МВФ проти того, щоб дозволяти компаніям Ахметова, Веревського та Пінчука виводити валюту за кордон
МВФ проти дозволу на виведення валют для компаній Ахметова, Веревського та Пінчука.
Глава місії МВФ в Україні Гевін Грей надіслав листа українській владі у зв'язку зі зверненням уряду до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти великим українським компаніям і холдингам і подальше її перерахування для розрахунків за єврооблігаціями та з західними кредиторами.
Як стверджують співрозмовники агентства, у МВФ сумніваються, що такий індивідуальний підхід відповідає Стратегії пом'якшення валютних обмежень, затвердженої Нацбанком влітку минулого року на виконання зобов'язань за програмою розширеного фінансування EFF.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:17
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greenozon
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:26
Господа, есть ли способ с зарплатной карты Укрэксима переводить деньги без комиссии в другие банки? А также снимать деньги без комиссии при отсутствии родных банкоматов?
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Алексей77
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