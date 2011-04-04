Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
а Нацбанк не предлагает, чтобы перед всякими новыми покращеннями все пышные публично пояснили банковским вкладчикам и другой охреневающей от новых "позитивных"тенденций публике: почему подавляющую часть своих денежных активов эти госчиновники сейчас держат не в гривневых инструментах?
Японцы-руководители какой-нибудь TOYOTA™ , замеченные в собственных машинах другой марки, уже бы сделали себе харакири.
📌МВФ проти того, щоб дозволяти компаніям Ахметова, Веревського та Пінчука виводити валюту за кордон
МВФ проти дозволу на виведення валют для компаній Ахметова, Веревського та Пінчука.
Глава місії МВФ в Україні Гевін Грей надіслав листа українській владі у зв'язку зі зверненням уряду до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти великим українським компаніям і холдингам і подальше її перерахування для розрахунків за єврооблігаціями та з західними кредиторами.
Як стверджують співрозмовники агентства, у МВФ сумніваються, що такий індивідуальний підхід відповідає Стратегії пом'якшення валютних обмежень, затвердженої Нацбанком влітку минулого року на виконання зобов'язань за програмою розширеного фінансування EFF.
7,9% замість обіцяних 13%: Кабмін затвердив індексацію пенсій
Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн
індексація торкнеться понад 10 мільйонів українців — 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч «чорнобильців»
Раніше у Мінсоцполітики заявляли, що пенсії з 1 березня 2024 року проіндексують на 13%, але уточнювали, що це попередні розрахунки, остаточно коефіцієнт індексації буде відомий ближче до кінця лютого. Такі ж попередні розрахунки називав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у січні цього року.