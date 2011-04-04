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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:22
greenozon написав: sens написав:Все перспективы гривневых счетов сейчас решаются в США
.
перекладіть з ворожої
нічо не ясно
Зайдіть на Мінфін , з джерела був використаний текст , тому що відповідь не гідна була перекладена на солов"їну
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:37
greenozon написав: sens написав:Все перспективы гривневых счетов сейчас решаются в США
перекладіть з ворожої
нічо не ясно
? це ж індустріально-степовий діалект української мови
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