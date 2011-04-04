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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:22
greenozon написав: sens написав:Все перспективы гривневых счетов сейчас решаются в США
.
перекладіть з ворожої
нічо не ясно
Зайдіть на Мінфін , з джерела був використаний текст , тому що відповідь не гідна була перекладена на солов"їну
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:37
greenozon написав: sens написав:Все перспективы гривневых счетов сейчас решаются в США
перекладіть з ворожої
нічо не ясно
? це ж індустріально-степовий діалект української мови
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:45
Алексей77 написав:
Господа, есть ли способ с зарплатной карты Укрэксима переводить деньги без комиссии в другие банки? А также снимать деньги без комиссии при отсутствии родных банкоматов?
а що, знімає банк комісію? Приват не знімає комісію з чужих карток.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:22
У березні збільшать пенсії військових та правоохоронців
👉 Військові пенсіонери – це українці, які раніше виходять на пенсію – за вислугу років, а також ті, хто отримав інвалідність й мають право піти на заслужений відпочинок.
👉 Для виходу на пенсію за вислугу років потрібно пропрацювати у силових структурах чверть століття, або мати 25 років страхового стажу, 12,5 років з яких – на службі. Тоді виплати будуть доступні з 45-річного віку.
До вислуги років належить не лише військова служба, а й Державна кримінально-виконавча служба, служба в поліції, органах та підрозділах цивільного захисту, судовій охороні, у державних органах у разі переходу на військову службу до силових структур.
👉 З 2023 року пенсії силовиків підлягають індексації на загальних засадах. Тому з 1 березня їх виплати також зростуть на 13%. Йдеться про основний розмір пенсії без надбавок.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:29
sens написав:
Тому з 1 березня їх виплати також зростуть на 13%.
Вирішили замість 13% підняти тільки на 7.9%
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Amethyst
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