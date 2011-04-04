RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1812181318141815

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 224
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
63
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:22

  greenozon написав:
  sens написав:
  greenozon написав:Свіжий депо-огляд від Мінфіна
малі банки
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -21022024/

Все перспективы гривневых счетов сейчас решаются в США.


перекладіть з ворожої
нічо не ясно :lol:

Зайдіть на Мінфін , з джерела був використаний текст , тому що відповідь не гідна була перекладена на солов"їну :mrgreen:
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15971
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:37

  greenozon написав:
  sens написав:
  greenozon написав:Свіжий депо-огляд від Мінфіна
малі банки
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -21022024/
Все перспективы гривневых счетов сейчас решаются в США

перекладіть з ворожої
нічо не ясно :lol:
? це ж індустріально-степовий діалект української мови
flysoulfly
 
Повідомлень: 4413
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1529 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:45

  Алексей77 написав:Господа, есть ли способ с зарплатной карты Укрэксима переводить деньги без комиссии в другие банки? А также снимать деньги без комиссии при отсутствии родных банкоматов?

а що, знімає банк комісію? Приват не знімає комісію з чужих карток.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5331
З нами з: 29.09.19
Подякував: 557 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:22

У березні збільшать пенсії військових та правоохоронців

👉 Військові пенсіонери – це українці, які раніше виходять на пенсію – за вислугу років, а також ті, хто отримав інвалідність й мають право піти на заслужений відпочинок.

👉 Для виходу на пенсію за вислугу років потрібно пропрацювати у силових структурах чверть століття, або мати 25 років страхового стажу, 12,5 років з яких – на службі. Тоді виплати будуть доступні з 45-річного віку.

До вислуги років належить не лише військова служба, а й Державна кримінально-виконавча служба, служба в поліції, органах та підрозділах цивільного захисту, судовій охороні, у державних органах у разі переходу на військову службу до силових структур.

👉 З 2023 року пенсії силовиків підлягають індексації на загальних засадах. Тому з 1 березня їх виплати також зростуть на 13%. Йдеться про основний розмір пенсії без надбавок.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15971
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  sens написав:Тому з 1 березня їх виплати також зростуть на 13%.
Вирішили замість 13% підняти тільки на 7.9%
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5082
З нами з: 05.05.21
Подякував: 392 раз.
Подякували: 955 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 11:42

Отправил через СЕП вчера в Моно через Индустриал. Где то ещё в пути. Наверное в понед. зайдут. :twisted:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7838
З нами з: 13.09.09
Подякував: 103 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1812181318141815
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 251168
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 109353
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 36899
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4998)
24.02.2024 11:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.