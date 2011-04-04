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У березні збільшать пенсії військових та правоохоронців
👉 Військові пенсіонери – це українці, які раніше виходять на пенсію – за вислугу років, а також ті, хто отримав інвалідність й мають право піти на заслужений відпочинок.
👉 Для виходу на пенсію за вислугу років потрібно пропрацювати у силових структурах чверть століття, або мати 25 років страхового стажу, 12,5 років з яких – на службі. Тоді виплати будуть доступні з 45-річного віку.
До вислуги років належить не лише військова служба, а й Державна кримінально-виконавча служба, служба в поліції, органах та підрозділах цивільного захисту, судовій охороні, у державних органах у разі переходу на військову службу до силових структур.
👉 З 2023 року пенсії силовиків підлягають індексації на загальних засадах. Тому з 1 березня їх виплати також зростуть на 13%. Йдеться про основний розмір пенсії без надбавок.
sens написав:У березні збільшать пенсії військових та правоохоронців
👉 Військові пенсіонери – це українці, які раніше виходять на пенсію – за вислугу років, а також ті, хто отримав інвалідність й мають право піти на заслужений відпочинок.
👉 Для виходу на пенсію за вислугу років потрібно пропрацювати у силових структурах чверть століття, або мати 25 років страхового стажу, 12,5 років з яких – на службі. Тоді виплати будуть доступні з 45-річного віку.
До вислуги років належить не лише військова служба, а й Державна кримінально-виконавча служба, служба в поліції, органах та підрозділах цивільного захисту, судовій охороні, у державних органах у разі переходу на військову службу до силових структур.
👉 З 2023 року пенсії силовиків підлягають індексації на загальних засадах. Тому з 1 березня їх виплати також зростуть на 13%. Йдеться про основний розмір пенсії без надбавок.