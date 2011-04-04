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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1813181418151816

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 224
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
63
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 22:23

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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 11:54

Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

Рекордний попит: банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро

Як вважаєте, чи продовжиться така тенденція надалі? І чи вплине збільшення завезення готівкової валюти на зниження скарг, що в банках пропонують купюри доларів старого зразка або поганої якості?
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:32

Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

Українці зменшують вклади в банках: скільки грошей перебуває на рахунках

Чому, на вашу думку, це відбувається? Що можуть запропонувати банки, щоб повернути клієнтів?
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