Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 25 лют, 2024 22:23
flysoulfly
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Додано: Пон 26 лют, 2024 11:54
Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇 Рекордний попит: банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро
Як вважаєте, чи продовжиться така тенденція надалі? І чи вплине збільшення завезення готівкової валюти на зниження скарг, що в банках пропонують купюри доларів старого зразка або поганої якості?
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Додано: Вів 27 лют, 2024 15:32
Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇 Українці зменшують вклади в банках: скільки грошей перебуває на рахунках
Чому, на вашу думку, це відбувається? Що можуть запропонувати банки, щоб повернути клієнтів?
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Додано: Чет 29 лют, 2024 20:26
Знайшов цікавий клаптик інформації на просторах тг
greenozon
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Додано: Чет 29 лют, 2024 21:10
greenozon картинка не отображается
flysoulfly
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Додано: Чет 29 лют, 2024 21:13
flysoulfly написав:
картинка не отображается
Можно её
на минфине
посмотреть. Там даже на одну строчку больше.
Но она вообще довольно давно гуляет. Вот, например, публикация более, чем годичной давности:
https://focus.ua/uk/digital/543186-inte ... -nalichnye
Там же ссылка и на
оригинал на сайте НБУ
и не нужен никакой телеграм
moveton
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Додано: Чет 29 лют, 2024 21:23
moveton написав: flysoulfly написав:
картинка не отображается
Можно её
на минфине
посмотреть. Там даже на одну строчку больше.
т.е. только у меня не отображается? не пойму, браузер режет как рекламу?
flysoulfly
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Додано: Чет 29 лют, 2024 21:25
flysoulfly написав:
т.е. только у меня не отображается? не пойму, браузер режет как рекламу?
Ходили слухи, что hostingkartinok.com, на которой этот форум заливает штатными средствами, не со всех провайдеров доступен.
moveton
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Додано: Чет 29 лют, 2024 21:29
moveton написав: flysoulfly написав:
т.е. только у меня не отображается? не пойму, браузер режет как рекламу?
Ходили слухи, что hostingkartinok.com, на которой этот форум заливает штатными средствами, не со всех провайдеров доступен.
спасибо
Да, Киевстар однако...
А через Ватафон показывает
flysoulfly
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Додано: Чет 29 лют, 2024 21:31
flysoulfly написав:
Киевстар однако
Этот запросто может. Самый ограничивающий провайдер страны из мне известных. Но мне прям сейчас не проверить.
moveton
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