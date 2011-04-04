Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:31
Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під новиною👇 В НБУ розповіли про наступні кроки щодо валютної лібералізації
На вашу думку, які обмеження варто пом’якшити в першу чергу і чому? Чи справдиться прогноз НБУ про незначне зниження облікової ставки і лише у другій половині 2024 року?
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:57
Свіжий огляд по депоставках, великі банки
болото, все по старому, де не де падають ставки
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... olarovimi/
greenozon
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Додано: Вів 05 бер, 2024 09:18
⚡️Кабмін готує введення військового збору для ФОП. Уже в березні очікується законопроєкт, — Гетьманцев.
sens
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Додано: Вів 05 бер, 2024 09:36
Извините что не по теме, но кто-то имел опыт обмена дорожных чеков визы - visa travel check в последнее время?
Как их вообще меняют и что для этого надо? Может хоть тут кто-то подскажет? Заранее благодарю
AU20
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