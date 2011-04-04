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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1814181518161817

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 225
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:31

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В НБУ розповіли про наступні кроки щодо валютної лібералізації

На вашу думку, які обмеження варто пом’якшити в першу чергу і чому? Чи справдиться прогноз НБУ про незначне зниження облікової ставки і лише у другій половині 2024 року?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:57

Свіжий огляд по депоставках, великі банки

болото, все по старому, де не де падають ставки

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... olarovimi/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 09:18

ФОП додаткові витрати

⚡️Кабмін готує введення військового збору для ФОП. Уже в березні очікується законопроєкт, — Гетьманцев.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 09:36

Извините что не по теме, но кто-то имел опыт обмена дорожных чеков визы - visa travel check в последнее время?
Как их вообще меняют и что для этого надо?
Может хоть тут кто-то подскажет? Заранее благодарю
AU20
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 11:08

Re: Байки про банки і не тільки....

  sens написав:⚡️Кабмін готує введення військового збору для ФОП. Уже в березні очікується законопроєкт, — Гетьманцев.
Підтримую. Правильна історія.
Востаннє редагувалось Investor_K в Вів 05 бер, 2024 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 11:16

  Investor_K написав:
  sens написав:⚡️Кабмін готує введення військового збору для ФОП. Уже в березні очікується законопроєкт, — Гетьманцев.
Підтрисую. Правильна історія.

Там наче не тільки ВЗ для ФОП.
Там і по акцизам на паливо є плани.
Хоча в цілому зрозуміло, треба на війну десь брати гроші. А непряме оподаткування якраз примушує платити навіть тих черешеньок, які себе оптимізували по податкам і пасивно лежать на дивані , спостерігають як в боєвику , як там фронт.. Коли там кінець вже…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:00

  Hotab написав:
  Investor_K написав:
  sens написав:⚡️Кабмін готує введення військового збору для ФОП. Уже в березні очікується законопроєкт, — Гетьманцев.
Підтрисую. Правильна історія.

Там наче не тільки ВЗ для ФОП.
Там і по акцизам на паливо є плани.
Хоча в цілому зрозуміло, треба на війну десь брати гроші. А непряме оподаткування якраз примушує платити навіть тих черешеньок, які себе оптимізували по податкам і пасивно лежать на дивані , спостерігають як в боєвику , як там фронт.. Коли там кінець вже…

Панамські Острови та Кіпр, нажаль не можуть підтримати економіку громадян України які чесно сплачують податки за межами неньки. З кого більше податку з кіпрської "прокладки" яку сам Гетьманцев оформлював чи з безнадійних ФОПів які прячуть РРО та фізично занижують обсяг обігових коштів?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:38

Re: Байки про банки і не тільки....

Хтось дивиться наскільки швидко змінюється інформація в УБКІ після погашення кредитної заборгованості?
Хотів ліміту - пишуть велике кредитне навантаження.
2XL
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