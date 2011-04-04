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Извините что не по теме, но кто-то имел опыт обмена дорожных чеков визы - visa travel check в последнее время? Как их вообще меняют и что для этого надо? Может хоть тут кто-то подскажет? Заранее благодарю
sens написав:⚡️Кабмін готує введення військового збору для ФОП. Уже в березні очікується законопроєкт, — Гетьманцев.
Підтрисую. Правильна історія.
Там наче не тільки ВЗ для ФОП. Там і по акцизам на паливо є плани. Хоча в цілому зрозуміло, треба на війну десь брати гроші. А непряме оподаткування якраз примушує платити навіть тих черешеньок, які себе оптимізували по податкам і пасивно лежать на дивані , спостерігають як в боєвику , як там фронт.. Коли там кінець вже…
sens написав:⚡️Кабмін готує введення військового збору для ФОП. Уже в березні очікується законопроєкт, — Гетьманцев.
Підтрисую. Правильна історія.
Там наче не тільки ВЗ для ФОП. Там і по акцизам на паливо є плани. Хоча в цілому зрозуміло, треба на війну десь брати гроші. А непряме оподаткування якраз примушує платити навіть тих черешеньок, які себе оптимізували по податкам і пасивно лежать на дивані , спостерігають як в боєвику , як там фронт.. Коли там кінець вже…
Панамські Острови та Кіпр, нажаль не можуть підтримати економіку громадян України які чесно сплачують податки за межами неньки. З кого більше податку з кіпрської "прокладки" яку сам Гетьманцев оформлював чи з безнадійних ФОПів які прячуть РРО та фізично занижують обсяг обігових коштів?