Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Извините что не по теме, но кто-то имел опыт обмена дорожных чеков визы - visa travel check в последнее время? Как их вообще меняют и что для этого надо? Может хоть тут кто-то подскажет? Заранее благодарю
sens написав:⚡️Кабмін готує введення військового збору для ФОП. Уже в березні очікується законопроєкт, — Гетьманцев.
Підтрисую. Правильна історія.
Там наче не тільки ВЗ для ФОП. Там і по акцизам на паливо є плани. Хоча в цілому зрозуміло, треба на війну десь брати гроші. А непряме оподаткування якраз примушує платити навіть тих черешеньок, які себе оптимізували по податкам і пасивно лежать на дивані , спостерігають як в боєвику , як там фронт.. Коли там кінець вже…
sens написав:⚡️Кабмін готує введення військового збору для ФОП. Уже в березні очікується законопроєкт, — Гетьманцев.
Підтрисую. Правильна історія.
Там наче не тільки ВЗ для ФОП. Там і по акцизам на паливо є плани. Хоча в цілому зрозуміло, треба на війну десь брати гроші. А непряме оподаткування якраз примушує платити навіть тих черешеньок, які себе оптимізували по податкам і пасивно лежать на дивані , спостерігають як в боєвику , як там фронт.. Коли там кінець вже…
Панамські Острови та Кіпр, нажаль не можуть підтримати економіку громадян України які чесно сплачують податки за межами неньки. З кого більше податку з кіпрської "прокладки" яку сам Гетьманцев оформлював чи з безнадійних ФОПів які прячуть РРО та фізично занижують обсяг обігових коштів?
Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2023 році.
В переліку системно важливих банків:
АТ “А-БАНК”; АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”; АТ “КРЕДОБАНК”; АТ “ОТП БАНК”; АТ “Ощадбанк”; АБ “Південний”; АТ КБ “ПриватБанк”; АТ “ПУМБ”; АТ “Райффайзен Банк”;
АТ “СЕНС БАНК”; АТ “ТАСКОМБАНК”; АБ “УКРГАЗБАНК”; АТ “Укрексімбанк”; АТ “УКРСИББАНК”; АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”.