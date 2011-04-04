RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1814181518161817

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 225
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:31

Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під новиною👇

В НБУ розповіли про наступні кроки щодо валютної лібералізації

На вашу думку, які обмеження варто пом’якшити в першу чергу і чому? Чи справдиться прогноз НБУ про незначне зниження облікової ставки і лише у другій половині 2024 року?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6085
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:57

Свіжий огляд по депоставках, великі банки

болото, все по старому, де не де падають ставки

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... olarovimi/
greenozon
 
Повідомлень: 16052
З нами з: 01.06.14
Подякував: 412 раз.
Подякували: 1579 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 09:18

ФОП додаткові витрати

⚡️Кабмін готує введення військового збору для ФОП. Уже в березні очікується законопроєкт, — Гетьманцев.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16041
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 09:36

Извините что не по теме, но кто-то имел опыт обмена дорожных чеков визы - visa travel check в последнее время?
Как их вообще меняют и что для этого надо?
Может хоть тут кто-то подскажет? Заранее благодарю
AU20
 
Повідомлень: 32
З нами з: 11.03.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 11:08

Re: Байки про банки і не тільки....

  sens написав:⚡️Кабмін готує введення військового збору для ФОП. Уже в березні очікується законопроєкт, — Гетьманцев.
Підтримую. Правильна історія.
Востаннє редагувалось Investor_K в Вів 05 бер, 2024 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9677
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 11:16

  Investor_K написав:
  sens написав:⚡️Кабмін готує введення військового збору для ФОП. Уже в березні очікується законопроєкт, — Гетьманцев.
Підтрисую. Правильна історія.

Там наче не тільки ВЗ для ФОП.
Там і по акцизам на паливо є плани.
Хоча в цілому зрозуміло, треба на війну десь брати гроші. А непряме оподаткування якраз примушує платити навіть тих черешеньок, які себе оптимізували по податкам і пасивно лежать на дивані , спостерігають як в боєвику , як там фронт.. Коли там кінець вже…
Hotab
 
Повідомлень: 11175
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2166 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:00

  Hotab написав:
  Investor_K написав:
  sens написав:⚡️Кабмін готує введення військового збору для ФОП. Уже в березні очікується законопроєкт, — Гетьманцев.
Підтрисую. Правильна історія.

Там наче не тільки ВЗ для ФОП.
Там і по акцизам на паливо є плани.
Хоча в цілому зрозуміло, треба на війну десь брати гроші. А непряме оподаткування якраз примушує платити навіть тих черешеньок, які себе оптимізували по податкам і пасивно лежать на дивані , спостерігають як в боєвику , як там фронт.. Коли там кінець вже…

Панамські Острови та Кіпр, нажаль не можуть підтримати економіку громадян України які чесно сплачують податки за межами неньки. З кого більше податку з кіпрської "прокладки" яку сам Гетьманцев оформлював чи з безнадійних ФОПів які прячуть РРО та фізично занижують обсяг обігових коштів?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16041
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:38

Re: Байки про банки і не тільки....

Хтось дивиться наскільки швидко змінюється інформація в УБКІ після погашення кредитної заборгованості?
Хотів ліміту - пишуть велике кредитне навантаження.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4130
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 18:00

  2XL написав:Хтось дивиться наскільки швидко змінюється інформація в УБКІ після погашення кредитної заборгованості?
Хотів ліміту - пишуть велике кредитне навантаження.

десь +2..4 тижня
деякі банки(Сенс, ПУМБ) можна попросити оновити КІ -- буде на 1..2 тижня скоріше
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5162
З нами з: 05.05.21
Подякував: 395 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:33

Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2023 році.

В переліку системно важливих банків:

АТ “А-БАНК”;
АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”;
АТ “КРЕДОБАНК”;
АТ “ОТП БАНК”;
АТ “Ощадбанк”;
АБ “Південний”;
АТ КБ “ПриватБанк”;
АТ “ПУМБ”;
АТ “Райффайзен Банк”;

АТ “СЕНС БАНК”;
АТ “ТАСКОМБАНК”;
АБ “УКРГАЗБАНК”;
АТ “Укрексімбанк”;
АТ “УКРСИББАНК”;
АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”.




а ще НБУ ділить банки на категорії )) https://bank.gov.ua/ua/legislation/Deci ... 024_70-rsh
greenozon
 
Повідомлень: 16052
З нами з: 01.06.14
Подякував: 412 раз.
Подякували: 1579 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 1814181518161817
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 251206
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 109519
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 37064
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3113)
05.03.2024 20:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.