greenozon написав:.
а ще НБУ ділить банки на категорії ))
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Deci ... 024_70-rsh
Що це за категорії?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 бер, 2024 09:18
Що це за категорії?
Додано: Сер 06 бер, 2024 09:57
Моя думка - комерційні банки, що займають вагому частку на банківському ринку і потенційне банкрутство яких здатне викликати порушення стабільності фінансової системи країни.
Чим вища категорія, ти біль "надійний банк" по баченню НБУ.
Це як сходинки = 3-} 2-} 1-}
від першої категорії буде тільки булька на воді чи пук у пудру.
Додано: Сер 06 бер, 2024 10:17
Re: Байки про банки і не тільки....
В принципі, логічно.
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