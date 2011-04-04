Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 бер, 2024 09:18
Investor_K
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Додано: Сер 06 бер, 2024 09:57
Investor_K написав:
Що це за категорії?
Моя думка - комерційні банки, що займають вагому частку на банківському ринку і потенційне банкрутство яких здатне викликати порушення стабільності фінансової системи країни.
Чим вища категорія, ти біль "надійний банк" по баченню НБУ.
Це як сходинки = 3-} 2-} 1-}
від першої категорії буде тільки булька на воді чи пук у пудру.
Goodman
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Додано: Сер 06 бер, 2024 10:17
Goodman написав:
Моя думка - комерційні банки, що займають вагому частку на банківському ринку і потенційне банкрутство яких здатне викликати порушення стабільності фінансової системи країни.
Чим вища категорія, ти біль "надійний банк" по баченню НБУ.
Це як сходинки = 3-} 2-} 1-}
від першої категорії буде тільки булька на воді чи пук у пудру.
В принципі, логічно.
Investor_K
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Додано: Сер 06 бер, 2024 16:34
greenozon написав:
Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2023 році.
Виявляється, що це не просто формальність: банка має формувати додатковий буфер системної важливості, розробляє плани, звітує в НБУ про прийняті рішення та відкриті кримінальні справи і т.д.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#n1326
klug
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Додано: Сер 06 бер, 2024 16:45
klug написав: greenozon написав:
Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2023 році.
Виявляється, що це не просто формальність: банка має формувати додатковий буфер системної важливості, розробляє плани, звітує в НБУ про прийняті рішення та відкриті кримінальні справи і т.д.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#n1326
для нас это шото меняет? Ну ОК, значит, у ТАСи большие буферá, и банко(бандо)группировку не ликвидируют, а национализируют.
flysoulfly
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Додано: Сер 06 бер, 2024 16:49
flysoulfly написав:
для нас это шото меняет? Ну ОК, значит, у ТАСи большие буферá, и банко(бандо)группировку не ликвидируют, а национализируют.
Нуу, имевшие валютные вклады в Привате, Алле и, например, в VAB (в этом и по гривневым) и IBOX разницу между этими исходами некоторую заметили.
moveton
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:30
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇 Переказ грошей з Польщі: як працює SWIFT (відео)
Поділіться, будь ласка, своїм досвідом грошових переказів. Можливо, маєте якісь свої лайфхаки?
Модератор
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:52
Тема последние пару лет сильно удалившаяся от нужд пересичных. Вот про перевод В Польшу можно было бы статью и пообсуждать. Начиная с открытия там банковского счёта и про то, как это перевод сделать через SWIFT
moveton
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