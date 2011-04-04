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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1815181618171818

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 225
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
26
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 09:18

  greenozon написав:.




а ще НБУ ділить банки на категорії )) https://bank.gov.ua/ua/legislation/Deci ... 024_70-rsh


Що це за категорії?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 09:57

  Investor_K написав:
  greenozon написав:.




а ще НБУ ділить банки на категорії )) https://bank.gov.ua/ua/legislation/Deci ... 024_70-rsh


Що це за категорії?


Моя думка - комерційні банки, що займають вагому частку на банківському ринку і потенційне банкрутство яких здатне викликати порушення стабільності фінансової системи країни.

Чим вища категорія, ти біль "надійний банк" по баченню НБУ.
Це як сходинки = 3-} 2-} 1-}
від першої категорії буде тільки булька на воді чи пук у пудру.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:Моя думка - комерційні банки, що займають вагому частку на банківському ринку і потенційне банкрутство яких здатне викликати порушення стабільності фінансової системи країни.

Чим вища категорія, ти біль "надійний банк" по баченню НБУ.
Це як сходинки = 3-} 2-} 1-}
від першої категорії буде тільки булька на воді чи пук у пудру.
В принципі, логічно.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:34

  greenozon написав:Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2023 році.

Виявляється, що це не просто формальність: банка має формувати додатковий буфер системної важливості, розробляє плани, звітує в НБУ про прийняті рішення та відкриті кримінальні справи і т.д.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#n1326
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:45

  klug написав:
  greenozon написав:Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2023 році.

Виявляється, що це не просто формальність: банка має формувати додатковий буфер системної важливості, розробляє плани, звітує в НБУ про прийняті рішення та відкриті кримінальні справи і т.д.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#n1326
для нас это шото меняет? Ну ОК, значит, у ТАСи большие буферá, и банко(бандо)группировку не ликвидируют, а национализируют.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:49

  flysoulfly написав:для нас это шото меняет? Ну ОК, значит, у ТАСи большие буферá, и банко(бандо)группировку не ликвидируют, а национализируют.

Нуу, имевшие валютные вклады в Привате, Алле и, например, в VAB (в этом и по гривневым) и IBOX разницу между этими исходами некоторую заметили.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:30

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Переказ грошей з Польщі: як працює SWIFT (відео)

Поділіться, будь ласка, своїм досвідом грошових переказів. Можливо, маєте якісь свої лайфхаки?
Модератор
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:52

  Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Переказ грошей з Польщі: як працює SWIFT (відео)

Тема последние пару лет сильно удалившаяся от нужд пересичных. Вот про перевод В Польшу можно было бы статью и пообсуждать. Начиная с открытия там банковского счёта и про то, как это перевод сделать через SWIFT :wink:
moveton
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  #<1 ... 1815181618171818
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