RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1816181718181819

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 226
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
27
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:10

Re: Байки про банки і не тільки....

народ кто сейчас в топе по мобильным вкладам? (проценты на остаток)
mephala
 
Повідомлень: 8991
З нами з: 07.04.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:12

Шановні форумчани!

Запрошуємо пройти опитування

Кожен учасник отримає промокод.

Застосуйте його під час оформлення заявки на Бонус до депозиту до 31.03.2024 — і автоматично беріть участь у розіграші грошових призів:
1000 грн (1 приз), 500 грн (4 призи).
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3979
З нами з: 14.09.13
Подякував: 978 раз.
Подякували: 1955 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:21

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Запрошуємо пройти опитування

Кожен учасник отримає промокод.

Застосуйте його під час оформлення заявки на Бонус до депозиту до 31.03.2024 — і автоматично беріть участь у розіграші грошових призів:
1000 грн (1 приз), 500 грн (4 призи).

А якщо я просто пройду опитування то буду брати участь у розіграші, без розміщення депозиту?
vovabelokon99
Аватар користувача
 
Повідомлень: 122
З нами з: 05.01.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:43

  vovabelokon99 написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Запрошуємо пройти опитування

Кожен учасник отримає промокод.

Застосуйте його під час оформлення заявки на Бонус до депозиту до 31.03.2024 — і автоматично беріть участь у розіграші грошових призів:
1000 грн (1 приз), 500 грн (4 призи).

А якщо я просто пройду опитування то буду брати участь у розіграші, без розміщення депозиту?

Шановний користувач!
На жаль, ні. Обов'язкова умова бонус 250 грн за промокодом лише за умови розміщення депозиту до 31.03.2024. А також участь в розіграші грошових призів 500 і 1000 грн за умови розміщення депозиту до 31.03.2024.

З повагою, Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3979
З нами з: 14.09.13
Подякував: 978 раз.
Подякували: 1955 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1816181718181819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 251207
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 109622
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 37172
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2777)
07.03.2024 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.