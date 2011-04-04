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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1817181818191820>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 226
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
27
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:10

Re: Байки про банки і не тільки....

народ кто сейчас в топе по мобильным вкладам? (проценты на остаток)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:12

Шановні форумчани!

Запрошуємо пройти опитування

Кожен учасник отримає промокод.

Застосуйте його під час оформлення заявки на Бонус до депозиту до 31.03.2024 — і автоматично беріть участь у розіграші грошових призів:
1000 грн (1 приз), 500 грн (4 призи).
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:21

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Запрошуємо пройти опитування

Кожен учасник отримає промокод.

Застосуйте його під час оформлення заявки на Бонус до депозиту до 31.03.2024 — і автоматично беріть участь у розіграші грошових призів:
1000 грн (1 приз), 500 грн (4 призи).

А якщо я просто пройду опитування то буду брати участь у розіграші, без розміщення депозиту?
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:43

  vovabelokon99 написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Запрошуємо пройти опитування

Кожен учасник отримає промокод.

Застосуйте його під час оформлення заявки на Бонус до депозиту до 31.03.2024 — і автоматично беріть участь у розіграші грошових призів:
1000 грн (1 приз), 500 грн (4 призи).

А якщо я просто пройду опитування то буду брати участь у розіграші, без розміщення депозиту?

Шановний користувач!
На жаль, ні. Обов'язкова умова бонус 250 грн за промокодом лише за умови розміщення депозиту до 31.03.2024. А також участь в розіграші грошових призів 500 і 1000 грн за умови розміщення депозиту до 31.03.2024.

Детальніше:
Умови розіграшу

З повагою, Ірина
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:02

нові штрафики від НБУ
навіть на банк маркарової не побоялись!

:mrgreen:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:навіть на банк маркарової не побоялись!


Тепер можна. Мене там вже немає.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:20

  sens написав:
  greenozon написав:депо-огляд від фінанс.юа цього разу (незвичний і рідкісний)

https://finance.ua/ua/saving/deposits-review

УБРР та Фамільний + Авангард. Кредитвест. Що за виключення? Навіть mustbe більш об'єктивним з таблицями виявився

Специально посмотрел сайты всех перечисленных банков. Из четырех названных банков - только один стоит рассмотреть. У остальных: у одного минимальная сумма вклада 100к, у другого - вообще миллион. Вы бы почитали внимательно, что на Финансах пишут. Вы же, уверен, только процентные ставки смотрите :) Не вникая.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:22

Re: Байки про банки і не тільки....

  Искатель написав:у одного минимальная сумма вклада 100к, у другого - вообще миллион


Хіба це гроші у наш час?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:33

  Искатель написав:
  sens написав:
  greenozon написав:депо-огляд від фінанс.юа цього разу (незвичний і рідкісний)
https://finance.ua/ua/saving/deposits-review

УБРР та Фамільний + Авангард. Кредитвест. Що за виключення? Навіть mustbe більш об'єктивним з таблицями виявився

Специально посмотрел сайты всех перечисленных банков. Из четырех названных банков - только один стоит рассмотрет
а вообще сейчас(в марте) есть смысл рассматривать многомесячные гривнедепозиты :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:37

  Investor_K написав:
  Искатель написав:у одного минимальная сумма вклада 100к, у другого - вообще миллион


Хіба це гроші у наш час?

Речь не об этом. В этой статье (https://finance.ua/ua/saving/deposits-review) сказано, что берутся депозиты с минимальной суммой до 25000. Т.е. причем тут 100к или вообще миллион?
Искатель
 
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