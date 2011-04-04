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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:47
flysoulfly написав:
а вообще сейчас
(в марте) есть смысл рассматривать многомесячные гривнедепозиты
Я только трехмесячными в гривне балуюсь. И то для диверсификации. На бОльший срок - считаю авантюрой. В июне, наверно, буду полностью уходить в доллар/евро.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:50
Искатель написав: flysoulfly написав:
а вообще сейчас
(в марте) есть смысл рассматривать многомесячные гривнедепозиты
Я только трехмесячными в гривне балуюсь. И то для диверсификации. На бОльший срок - считаю авантюрой. В июне, наверно, буду полностью уходить в доллар/евро.
но сейчас
же и 3
месяца - это уже МНОГОмесяцев
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:08
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:16
mephala написав:
народ кто сейчас в топе по мобильным вкладам? (проценты на остаток)
для пересічних (без заранее открытых всяких пупер-карт):
• Сенс - 8% Швидкий депо
• Кредо - 8% по карте Сraft - но не помню, какие там условия
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