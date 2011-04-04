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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1817181818191820

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 226
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
27
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:47

  flysoulfly написав:а вообще сейчас(в марте) есть смысл рассматривать многомесячные гривнедепозиты :?

Я только трехмесячными в гривне балуюсь. И то для диверсификации. На бОльший срок - считаю авантюрой. В июне, наверно, буду полностью уходить в доллар/евро.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:50

  Искатель написав:
  flysoulfly написав:а вообще сейчас(в марте) есть смысл рассматривать многомесячные гривнедепозиты :?

Я только трехмесячными в гривне балуюсь. И то для диверсификации. На бОльший срок - считаю авантюрой. В июне, наверно, буду полностью уходить в доллар/евро.
но сейчас же и 3 месяца - это уже МНОГОмесяцев :D
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:08

Свіжий депо-огляд, малі банчики

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vki-60324/

майже без змін
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:16

  mephala написав:народ кто сейчас в топе по мобильным вкладам? (проценты на остаток)
для пересічних (без заранее открытых всяких пупер-карт):
• Сенс - 8% Швидкий депо
• Кредо - 8% по карте Сraft - но не помню, какие там условия
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  flysoulfly написав:• Кредо - 8% по карте Сraft - но не помню, какие там условия



нема такого
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 21:03

  Искатель написав:
  sens написав:
  greenozon написав:депо-огляд від фінанс.юа цього разу (незвичний і рідкісний)

https://finance.ua/ua/saving/deposits-review

УБРР та Фамільний + Авангард. Кредитвест. Що за виключення? Навіть mustbe більш об'єктивним з таблицями виявився

Специально посмотрел сайты всех перечисленных банков. Из четырех названных банков - только один стоит рассмотреть. У остальных: у одного минимальная сумма вклада 100к, у другого - вообще миллион. Вы бы почитали внимательно, что на Финансах пишут. Вы же, уверен, только процентные ставки смотрите :) Не вникая.

Ера динозаврів минула , відсотки сплачують - що треба? Можна все життя далі Ощаду чи Приват нічого не знати
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 21:52

  greenozon написав:
  flysoulfly написав:• Кредо - 8% по карте Сraft - но не помню, какие там условия



нема такого

https://craft.kredobank.com.ua/#cards
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:15

6%
https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... y/kyshenya
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:44


Так то для Правильної, а є ж Крафт :wink:
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